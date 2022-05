Brian Castaño no pudo conseguir la hazaña este sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. En su revancha ante Jermell Charlo por el campeonato mundial indiscutible de peso súper wélter, terminó noqueado en el décimo asalto y vio al estadounidense arrebatarle así su cinturón de la OMB.

El hecho de que finalmente el combate no tuviera la definición cerrada del primer cara a cara, que fue empate con lugar para la polémica en las tarjetas de los jueces, no dejó al argentino en una posición favorable para reclamar una pronta trilogía, pues Charlo se ganó con una definición demoledora el derecho de decidir a quién quiera a continuación.

Sin embargo, los propios deseos del estadounidense podrían esconder la razón por la que Brian Castaño podría tener oportunidad de recuperar el título mundial de la OMB antes de lo que cualquiera hubiese imaginado. Sucede que Charlo podría decidir no hacer ninguna defensa al campeonato mundial indiscutible de las 154 libras y en lugar de ello dejar los cuatro cinturones vacantes para subir al peso mediano a buscar seguir acrecentando su legado.

Si esto finalmente es así, no habrá peleador mejor posicionado que el argentino para pelear por el cinturón vacante de la OMB, incluso por cualquiera de los otros tres. ¿Y quién podría ser su oponente en ese caso? Actualmente, todas las miradas apuntan a Tim Tszyu, invicto australiano que ya había demandado la oportunidad de enfrentar al ganador de Charlo vs Castaño.

La palabra de Castaño tras su derrota ante Jermell Charlo

Desde el cuadrilátero, Brian Castaño expresó sus primeras sensaciones luego de su derrota por nocaut en el décimo asalto ante Jermell Charlo, a quien reconoció como gran campeón. "Lamentablemente me enganchó en un momento en el que no me confié, pero entró justo la mano. Me pescó. Mi esquina me gritaba que me cubriera bien, que tratara de no bajar las manos. Pero cuando te boxean así, moviéndose para todos lados, hay que meter presión, bien cubierto. Pero bueno, se dio como se dio. Lamentablemente me tocó ir a la lona. Me levanté pero no me pude recuperar", expresó en diálogo con ESPN.