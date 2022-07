El peleador argentino, Brian Castaño, disputó, en los últimos dos años, dos peleas frente al estadounidense Jermell Charlo, ambas realizadas en suelo norteamericano. El Boxi dejó una gran imagen en el primer combate, donde la gran mayoría de los espectadores y la crítica especializada, consideraron que debió quedarse con la victoria, pese al polémico fallo.

Después de la controversia por el empate otorgado en la primera pelea, Brian Castaño y Jermell Charlo volvieron a verse las caras, pero esta vez, el estadounidense tomó nota y mostró una de sus mejores versiones. De tal manera, Charlo unificó los cinturones y se transformó en campeón indiscutido del peso superwelter, tras ganar por nocaut en el décimo asalto.

Tras aquella frustración, el argentino Brian Castaño dialogó con Izquierdazo y aclaró la incertidumbre respecto a la bandera que lució en su pantalón: “Debo mucho a la afición mexicana. Más allá de eso, tengo técnicos y compañeros en el gimnasio en el que entreno, que son todos mexicanos. Siempre fueron muy amables conmigo”, explicó.

Castaño compartió muchos momentos de entrenamiento con nacidos en México, por lo que buscó devolver aquel acompañamiento: “En honor a ellos, llevé su bandera en mi short. Por respeto y agradecimiento a su buena onda, su predisposición y su aguante, decidí hacerles una especie de mimo“, concluyó el boxeador argentino de 32 años.

Así vivió su derrota

Respecto al nocaut técnico que sufrió en aquel combate ante Charlo, Castaño detalló lo sucedido arriba del cuadrilátero: “Al décimo salí fuerte, pero me pescó. Pensé que me había pegado en la sien, pero fue en la pera, con efecto retardado. A los dos segundos, se me aflojaron las piernas y me fui. No tuve tiempo de recuperación. Cuando me dieron el pase, Charlo estaba atrás del árbitro, esperando”, explicó.