Canelo Álvarez está en la recta final de su preparación de la pelea que tendrá el próximo sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Las Vegas ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, donde expondrá sus títulos supermedianos en un combate lleno de expectativas por lo que puede llegar a ofrecer. En ese contexto, Saúl se presentó en el Estadio Rose Bowl para observar el encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y Nueva Zelanda y en la previa dejó algunas sensaciones interesantes sobre lo que pasará en apenas unos días.

Para empezar, Saúl tiene claro que parte con una gran ventaja sobre Berlanga, al que asegura finalizar para no llegar al campanazo definitorio. Esto se sostiene bajo sus argumentos que expresan que se siente el mejor del mundo y que está, también, en su mejor momento.

Canelo Álvarez asegura ser el mejor del mundo

“Estoy muy bien, listo. Ya nomás hay que poner la cerecita del pastel. Ya estamos listos y muy emocionados de esta noche de México contra Puerto Rico y listo para ganar. Yo daré todo como siempre, vengo a ganar y para eso me preparé. Soy un ganador y a demostrar por qué soy el mejor del mundo”, empezó diciendo Saúl en diálogo con TUDN.

ver también Canelo Álvarez recibió un fuerte respaldo del CMB de cara al público que verá su pelea del 14 de septiembre

Y además, agregó: “Sabemos que es un peleador joven, peligroso, pero no es nada nuevo para mi. En el boxeo he experimentado todo, peleadores buenos, fuertes y para eso me preparé. Estamos listos y el sábado van a ver una gran pelea. Me preparé para noquear en menos de ocho rounds”.

“Nos gusta prepararnos muy bien, con ese entusiasmo, como si fuera la primera pelea, el primer campeonato mundial. Estamos muy contentos con el trabajo que se hizo y listos para el sábado“, continuó.

ver también Óscar de la Hoya no tiene dudas sobre si verá la pelea de Canelo Álvarez ante Edgar Berlanga o la UFC

A la hora de responder como mantiene intacto el deseo de seguir dominando el deporte, Saúl respondió: “Amo lo que hago, disfruto mucho lo que hago. Amo al boxeo, lo respeto muchísimo y sigo disfrutando todos los campamentos, todo lo que hago lo disfruto día a día. Me siento muy bien, mejor que nunca, me siento en mi mejor momento y a disfrutarlo“.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que Canelo es el gran favorito a quedarse con el combate ante Berlanga por los pergaminos de uno y otro. Saúl ya se ha enfrentado a los mejores del mundo y para el puertorriqueño se trata de la pelea más importante de su vida en un marco que, para muchos, lo tiene como un retador con muy pocas probabilidades de quedarse con los títulos del tapatío.