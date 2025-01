La gira de la Selección Mexicana en Sudamérica llegó a su fin luego de lo que fue el traspié en la incursión a Buenos Aires para visitar a River Plate. Tras la derrota del ‘Tri’ en el Estadio Monumental, Javier Aguirre platicó en rueda de prensa y dejó contundentes mensajes hacia sus jugadores y a la opinión pública en general pensando en el futuro.

El entrenador de la escuadra nacional, que continúa conociendo a los nombres elegibles para el seleccionado mayor, sorprendió a todos en la conferencia y no tuvo pelos en la lengua para sentenciar a varios futbolistas por buenos o malos, aunque no quiso puntualizar en quiénes hacía referencia sobre su permanencia o salida de próximas convocatorias.

“El fútbol no te perdona, es ley de vida, hay que estar ahí y permanentemente mejorar; y hoy vimos que a algunos no les alcanza, es la verdad, pero bueno es decisión mía haberlos traído, jugar con ellos, jugar de esa manera; las conclusiones las saco en función a lo que viene, igual estoy contentísimo con la gira aunque me hubiera gustado pelear un poquito más este partido”, disparó el experimentado estratega, que fue el autor intelectual de esta expedición por el otro lado del continente y es quién más recaba información al respecto.

Por otra parte, el ‘Vasco’ aseguró que así como hay jugadores que no le agradaron y por un tiempo no volverán, otros sí lo han convencido y serán parte de su ciclo. “Hay 3 o 4 que realmente sí merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones, es difícil darte nombres para no afectar a los chicos ni para bien ni para mal; creo que hay gente valiosa, debo decir que también fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar y se los agradecí, defendieron dignamente la camiseta nacional”, agregó Javier Aguirre en conversación con los reporteros presentes en la sala de prensa de River Plate.

El abrazo entre Javier Aguirre y Marcelo Gallardo en México – River [Foto: Getty]

Javier Aguirre ya piensa en la CONCACAF Nations League:

El timonel de la Selección Mexicana se refirió al objetivo inmediato del equipo, y confesó que parte de los que participaron en esta gira se ganaron su lugar para esa cita tan importante. “Ahora mismo no lo tengo cuantificado, pero créeme que sí irá alguno de aquí a la Nations League, porque dieron la cara, se pudieron haber equivocado, pero la personalidad no se muestra sólo gritando, dando patadas, dando puñetazos, animando o desanimando al compañero; creo que hay gente valiosa, mexicanos, que nos amplían el panorama o mapa de jugadores para el futuro“, se explayó el ex Mallorca, que protagonizó una buena charla con los periodistas pese a su desazón por la derrota 0-2 ante su oponente argentino.

Javier Aguirre, satisfecho con el balance de la gira de México:

El ‘Vasco’ afirmó que no fue un buen trago la caída ante River Plate, pero también aseguró preferir obtener peores resultados ante rivales de jerarquía que golear a contrincantes menores, para seguir corrigiendo errores. “Todas las derrotas duelen, no me gusta perder, ellos fueron superiores y no puedo defender lo indefendible, pero esto es lo que yo quería: un ambiente no hostil sino que no estuvieron cómodos nuestros jugadores; para mí es muy fácil decirle a las autoridades ‘llévenme a Estados Unidos, pónganme un rival a modo y entonces ahí vemos quién es quién’, estos son los partidos que valen y donde muchas veces perdiendo, sales ganando”, sentenció Javier Aguirre, señalando amistosos anteriores de la Selección Mexicana donde ganaba de sobra pero luego no daba la talla en los torneos importantes.

Por último, el DT del seleccionado se despidió con un mensaje alentador para el futuro del Tri, y esperando que la afición acompañe nuevamente la próxima vez que México juegue su próximo partido. “Me voy con una sensación de que valió la pena la gira, no por la victoria ni por la derrota, hay que lograr un equilibrio que yo decía; me viene bien para sacar conclusiones, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira“, concluyó el entrenador, que ya se meterá de lleno en la planificación del Final Four.