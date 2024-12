Unas de las peleas más importantes del año fue la que tuvieron en el pasado mes de septiembre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga. Allí, el puertorriqueño retó las coronas del peso supermediano de un Saúl que se llevó la victoria sin problemas, lo que dejó a un Berlanga festejando pese a haber perdido en la vía de la decisión unánime de los jueces. Esto generó polémica y en las últimas horas quien opinó fue Jaime Munguía.

Para el mexicano, quien fue el primer rival de Canelo en el año en el mes de mayo y que, al igual que Berlanga, perdió por decisión, no es lógico festejar una derrota aunque el combate haya traído consigo una ganancia millonaria incomparable y una oportunidad deportiva, tal vez, irrepetible.

En ese contexto, Munguía fue muy claro contra Berlanga y no dudó en dejar claro su punto de vista sobre una situación que en su momento generó mucha controversia y que, evidentemente, a día de hoy lo sigue haciendo, por lo que la palabra del mexicano sobre el tema era requerida.

Jaime Munguía fue contundente contra Edgar Berlanga en la previa de su pelea vs. Bruno Surace. (GETTY IMAGES)

El duro mensaje de Jaime Munguía contra Edgar Berlanga

“Yo no festejaría por una derrota. Por el contrario, trato de esforzarme más, de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. A mí se me hace ridículo el estar festejando por una derrota, con todo el respeto que se merece, porque es un gran peleador, pero sí se me hace ridículo estar festejando una derrota”, explicó Munguía ante los medios.

Para Jaime, estos son días muy importantes ya que el próximo sábado 14 de diciembre en su Tijuana natal, en el Estadio Caliente, se verá las caras con el francés Bruno Surace en una pelea en la que tiene todo para ganar y lucirse ante su público. Además, este combate le puede proporcionar todavía más energía para volver a intentar ir por los cinturones el próximo año.