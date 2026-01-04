La carrera de Canelo Álvarez se llenó de dudas tras un 2025 particular. El mexicano venció a William Scull en mayo sin demasiadas luces y en septiembre perdió su corona unificada e indiscutida de los supermedianos ante Terence Crawford en una presentación en la que entregó un nivel muy por debajo de lo que se esperaba. Por esa razón, fue muy criticado por una estrella del deporte que explicó que su trayectoria está acabada.

Para Carlos Adames, es claro que Canelo lleva años sin ofrecer algo distinto en el boxeo y que eso quedó muy evidenciado en la pelea con Crawford, en la que el estadounidense ofreció un repertorio mayor, capaz de adaptarse de mejor manera a la complejidad de medirse con un protagonista de primer nivel.

La dura crítica de Carlos Adames a Canelo Álvarez

“Yo pienso que vieron un poco apasionado, ese es mi opinión, porque si se analiza Canelo, Canelo hace cuatro o tres años que no ha cambiado nada de su boxeo. En vez de mejorar se atrasó más, en vez de mejorar se atrasó completamente”, expresó Adames en conversación con Broadway Joel.

Carlos Adames no dudó a la hora de criticar a Canelo Álvarez por el nivel mostrado en el último año. (GETTY IMAGES)

Y por otro lado añadió: “Entonces Crawford ya estudió eso, Crawford pesa, se ve como que no pesa, pero pesa mucho. Entonces qué hizo, subió a ganarle a un tipo que solamente tira los mismos golpes y ya y moverse arriba del ring. Canelo no pudo hacer más nada, porque Canelo hace siempre lo mismo. Yo no la vi de manera apasionada, yo la visualizaba tan concreta que yo le aposté a Crawford. Desde que Canelo peleó con Berlanga, ya estaba fuera de la élite, ya era para el: ‘ya yo soy millonario, ya no me jodan esto’.”

De esta manera, se abrió nuevamente la discusión sobre lo que es Canelo dentro del deporte. Para muchos, se trata de una leyenda consolidada hace años que ha presentado un nivel capaz de lucirse ante cualquiera, mientras que para otros se trata de un protagonista que ha tenido una carrera mucho más exitosa de la que “merecía” por el nivel que presenta.

