Le pese a quien le pese, Canelo Álvarez no solo es el gran embajador del boxeo mexicano en el mundo por ser el mejor peleador libra por libra de la actualidad, sino porque además siempre se ha mostrado dispuesto a echar una mano a su compatriota, ya sea colaborando con la promoción de sus combates, compartiendo una jornada de entrenamiento o brindándoles consejos y mensajes de aliento.

Un mexicano que está a días de zambullirse en aguas profundas en el que será el combate más importante de su carrera es Isaac El Pitbull Cruz, quien este domingo 5 de diciembre estará enfrentándose nada menos que a Gervonta Davis en el Theatre Park de Las Vegas, buscando arrebatarle su título mundial Regular de peso ligero de la AMB.

Atento a ello, Canelo no dudó en dejar un mensaje y un consejo al peleador de 23 años que es oriundo de la Ciudad de México y promovido por la compañía de Manny Pacquiao. "¡Qué onda, mi Isaac? Ánimo, ánimo que hay que seguir trabajando. Échale muchas ganas para que llegues a ser grande. Nunca se desanime. Sepa que siempre hay que entrenar más duro y echarle muchas ganas. Un abrazo grande", dijo el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano en un video que grabó desde su gimnasio.

El Pitbull, que consiguió la oportunidad de ser retador al título de Gervonta Davis luego que Rolando Romero fuese bajado de la cartelera por una denuncia en su contra de agresión sexual a una mujer, se mostró consciente de lo dura que será la batalla, pero también seguro de que puede dar la gran sorpresa del año.

"Tenemos una pelea dura, pero no es imposible poderle ganar. La preparación está al tope. Estamos entrenando muy motivados, por un sueño a cumplir. Los tiempos de Dios son perfectos y nosotros estamos preparados para hacerle frente a este gran compromiso que tenemos. Invito a los mexicanos a que no se pierdan la pelea, porque va a quedar marcada para pelea del año, para la historia. Quiero traer el cinturón para todo México", dijo Isaac Cruz en diálogo con Little Giant Boxing.