La pelea de mayo entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía dejó mucho para analizar y debatir. La victoria del tapatío nadie la discutió, pero lo que quedó en duda es si tuvo piedad por su compatriota, al que muchos vieron al borde del nocaut en el último round y siendo perdonado por el campeón de los supermedianos. A dos meses del combate, el tijuanense salió a dar su versión de los hechos y sostuvo que simplemente el KO no sucedió, pero que no existió nada más que eso.

“Se mira porque me da un golpe, entonces yo como que lo agarro. Como que al dar el golpe, no me acuerdo muy bien, pero al dar el golpe como que el mismo golpe hace que se junten y parece, pero no”, explicó Munguía en una charla con el podcast “Aca Entre Nozz”.

Canelo conectando con poder a Munguía (IMAGO)

Y además, añadió: “Canelo ya lo dijo en una entrevista, ‘si hubiera tenido la oportunidad de tumbarlo, pues lo tumbo’, al igual yo”. Por lo que de esta manera, Munguía terminó con la polémica que había involucrado a ambos mexicanos.

¿Qué había pasado entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía?

El T-Mobile Arena fue el escenario en el que Canelo Álvarez venció a Munguía y retuvo los títulos de los supermedianos. Después de un gran espectáculo, el combate se alistaba para llegar a su final y fue entonces que, en el último round, el tapatío parecía tener lo necesario para noquear al de Tijuana, pero sin embargo esto no sucedió y muchos usuarios en redes sociales comentaron que se trató de un gesto del campeón. Ambos salieron a desmentir esto y fin la de polémica.

