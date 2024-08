Canelo Álvarez será el protagonista estrella en el fin de semana del Día de la Independencia. El sábado 14 de septiembre el tapatío enfrentará al puertorriqueño Edgar Berlanga y en el T-Mobile de Las Vegas expondrá sus títulos supermedianos en un combate que lo tiene al mexicano como amplio favorito. Esa será una noche muy esperada, ya que la UFC 306 estará en acción en la Esfera con múltiple presencia nacional, lo que representa que ambos eventos competirán y lo que importa y da muy buenas ganancias son los PPV (usuarios que pagan por ver).

ver también ¿Cuánto dinero cobrará Canelo Álvarez por pelear vs. Edgar Berlanga?

En ese contexto, Saúl se mostró convencido de que, pese a que muchos afirman que las MMA pasarán por arriba al mexicano, él se impondrá por lo que su nombre implica. Por supuesto que Canelo Álvarez es la cara del boxeo o una de ellas y que millones de personas lo quieren ver en acción, pero lo que sucedió fue que las artes marciales mixtas tuvieron un gran crecimiento en los últimos años y no en vano Dana White, presidente de la UFC, decidió poner su evento el fin de semana del Día de la Independencia, sabiendo del deseo del de Guadalajara de presentarse la misma noche.

“Es diferente. Quizás otra pelea de boxeo sí pierda, pero con Canelo es diferente. Con Canelo es algo diferente, no me importa si la UFC está ahí, porque cuando pelea Canelo la cosa es diferente”, sostuvo Canelo en el podcast Million Dollaz Worth Of Game.

Canelo Álvarez está confiado de que vencerá a Berlanga y a la UFC

Lo que puede llegar a opacar a Canelo es que su rival, Berlanga, no es uno que entusiasme mucho a los espectadores. El público quiere ver a Saúl con los mejores y el puertorriqueño apareció casi sin que se hable de él, por lo que eso puede representar que algunos aficionados no se sientan tan atraídos por este combate y que elijan la UFC. En la Esfera habrá presencia mexicana en casi todos los combates con la campeona Alexa Grasso, exponiendo su título mundial ante la rusa Valentina Shevchenko.

ver también ¿Edgar Berlanga no sabe hablar español? El misterio detrás del próximo rival de Canelo Álvarez

Los PPV representan un gran ingreso en las ganancias de las organizaciones como lo es la UFC y en los boxeadores como Canelo Álvarez. Será vital para un lado y el otro hacer una gran publicidad de sus respectivos eventos y convencer al público de que vean sus combates. A falta de aproximadamente un mes, está todo dado para una competencia feroz.