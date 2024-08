Se habla mucho sobre Edgar Berlanga, el próximo rival de Canelo Álvarez el sábado 14 de septiembre en Las Vegas. La historia que se está creando sobre el enfrentamiento que tendrán estos dos es una que está relacionada al duelo entre México y Puerto Rico. Lo que sucede es que el retador representa a la nación que desea más por imposición que por una realidad.

Berlanga de 27 años nació en Nueva York y allí creció, pero sus raíces lo transforman en puertorriqueño algo que suma para el espectáculo que tendrá con El tapatío campeón de los supermedianos. Sus padres son boricuas y así se siente Edgar.

Lo que sucede es que, aunque se esfuerce por lograrlo, Berlanga no tiene un español para nada fluido y es por eso que su fuerte las entrevistas es el inglés, lo que se termina transformando en su principal idioma. No se trata de una deficiencia sino más bien de una curiosidad, ya que suena particular que un pugilista que desea representar a una parte Latinoamérica no maneje bien la lengua madre.

Así habla Edgar Berlanga en español

De todas maneras, lo que se destaca de Berlanga es el esfuerzo e intentar acercarse a lo que considera su gente y con la ayuda de su padre que, muchas veces, oficia de traductor, termina sacando las ideas a flote y completa sus palabras en español.

Habrá que ver si para la fecha del combate llega mucho más pulido en este asunto y cuando tome la palabra para miles de millones de personas se puede hacer entender tanto como lo desea. Actualmente, se le nota una pequeña frustración al no encontrar las palabras justas en un idioma que no es el que más como le sienta.

Canelo Álvarez se adaptó a esto de gran manera y, en los dos encuentros que han tenido en las conferencias de prensa de presentación del combate, no mostró ningún problema en hablar en inglés y en decirle lo que pensaba en la cara. Se trata de un enfrentamiento que no es del agrado de muchos fanáticos, ya que hay quienes desean ver al campeón ante otro rival y es por eso que se está buscando fomentar la rivalidad entre México y Puerto Rico para agregarle un poco de picante a una historia que va muy favorable hacia Saúl.