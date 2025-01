La tibia predicción de Canelo Álvarez para la pelea estelar entre David Benavidez y David Morrell

Entre las peleas confirmadas para este 2025 hay una que tiene los ojos de todos los aficionados del boxeo encima. Se trata del combate que protagonizarán David Morrell Jr. y David Benavidez, el próximo sábado 1 de febrero, en Las Vegas. Se espera una batalla pareja en Estados Unidos para definir los títulos de la categoría semipesado del CMB (interino) y de la AMB (regular).

ver también David Morrell advirtió a David Benavidez y predijo un final doloroso para la pelea: "Prometo que..."

Al ser una velada importante, con otros emparejamientos llamativos como los de Brandon Figueroa vs. Stephen Fulton e Isaac Cruz vs. Ángel Fierro, Canelo Álvarez fue consultado sobre su predicción para la disputa estelar en el estado de Nevada. Y el pugilista activo más importante de México no esquivó la pregunta…

La predicción de Canelo Álvarez para la pelea entre David Benavidez vs. David Morrell Jr.

En una plática con el medio iFLTV, el peleador tapatío comentó: ”Va a ser una buena pelea. 50-50”. El pugilista de 34 años no escapó a la pregunta, pero sí lanzó un tibio resultado sin arriesgarse por algún colega. La visión del nacido en Guadalajara demuestra que, a pesar de las diferentes técnicas, ninguno de los dos tiene una clara ventaja sobre su contrincante de turno.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién ganará la pelea en Las Vegas el próximo 1 de febrero? ¿Quién ganará la pelea en Las Vegas el próximo 1 de febrero? YA VOTARON 0 PERSONAS

David Benavidez sentenció a David Morrell Jr. en la previa

”En las peleas que he visto… lo que tiene más peligroso son los ganchos. He mirado muchas y hay cosas que no hace bien, vamos a capitalizarlo. Tiene todo: rapidez y fuerza”, comentó el boxeador nacido en Arizona, en entrevista con ESPN. Pero agregó el peor pronóstico para su rival: ”Le dije que voy a partirle la boca. Esta pelea será una guerra. Me iré del T-Mobile con su cinturón”.

ver también ESPN predice 6 eventos imperdibles en el boxeo internacional para el 2025

David Morrell Jr. no se quedó callado con David Benavidez

En una entrevista con PPV.com, David Morrell Jr. lanzó: ”A David Benavidez le hubiéramos quitado la merienda en Cuba. Siempre ha sido el gordito. Es un pollito. No quiero decir que soy un niño pobre, pero es diferente. Yo soy ese hambre que tenemos los cubanos, me atrevo a decir que pocos lo tienen”.

Publicidad