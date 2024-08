Canelo Álvarez se prepara para su combate del 14 de septiembre vs, Edgar Berlanga con una ganancia millonaria asegurada.

La pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga va calentado sus motores de a poco. A falta de poco más de un mes para el enfrentamiento que tiene como fecha pautada el sábado 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas, se reveló cual es la suma millonaria que se embolsará el tapatío por su presentación ante el puertorriqueño.

ver también ¿Edgar Berlanga no sabe hablar español? El misterio detrás del próximo rival de Canelo Álvarez

Esta es la cantidad de dinero que cobrará Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga

Los factores que hay que tener en este caso van ligados con el acuerdo económico inicial que se hizo previo a la firma del contrato, donde Canelo dejó claras sus pretensiones que finalmente fueron cumplidas. Además, en las ganancias del campeón de los supermedianos ingresan la venta de boletos, de los cuales un 80% serán para Saúl. Y por último, aquellos que paguen por ver el evento, los famosos PPV, que quedarán en un 35% para el mexicano.

Canelo Álvarez ya calienta la pelea contra Edgar Berlanga y en las últimas horas se conoció cuanto dinero cobrará por subirse al ring. (GETTY IMAGES)

Así, con la expectativa de vender 500.000 PPV, la cifra en esta rama llegaría a los 17 millones de dólares para Canelo, mientras que en los tickets el número rondaría los 13 millones de la moneda estadounidense. Esto, sumado a los 35.000.000 que ya tiene garantizado, le dan un total de 65.000.000, una verdadera locura que será para el campeón solamente por subirse al cuadrilátero.

En este contexto, aparecen las críticas de los fanáticos del deporte, quienes acusan al tapatío de elegir rivales accesibles para su nivel con el fin de poder mantener su reinado en los supermedianos y asegurarse una gran bolsa por el simple hecho de ser Canelo Álvarez, una de las máximas estrellas del deporte a nivel mundial.

Por eso, cuando le consultaron a Canelo sobre un posible cruce con David Benavidez o Terence Crawford, dos que se cree que le pueden dar una verdadera batalla a Saúl, el mexicano reconoció de manera contundente cuanto desea para subirse al ring con alguno de los dos.

Publicidad

Publicidad

“Obviamente, es un riesgo. Es un gran peleador, pero además, la noche de la pelea va a subir al ring con 25 libras más que yo. Sí, es un riesgo, pero no me importa eso, si la oferta es la correcta, yo le puedo ganar mañana, sostuvo Álvarez sobre Benavidez.

ver también ¿Canelo Álvarez se ríe de Edgar Berlanga? La imagen que despertó polémica en entre el mexicano y puertorriqueño

Por su parte, en relación a Crawford soltó: “Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí. Es dinero fácil”.