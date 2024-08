Una de las presentaciones más esperadas de este año 2024 es la de Terence Crawford, quien se subirá al cuadrilátero este sábado en California para retar los títulos superwelter AMB y OMB de Israil Madrimov, el uzbeko que tendrá una gran oportunidad de lucirse ante uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Ahora bien, el cruce no solo tendrá el atractivo deportivo, sino también el económico con bolsas millonarias.

Lo que sucede, es que hace tiempo parece difícil encontrarle un rival a Crawford para detener el gran impulso que arrastra sin parar de subir categorías derrotando a quién se le cruce. Su objetivo final parece estar en Canelo Álvarez y tener una pelea con el campeón mexicano, pero para llegar a eso, este paso ante Madrimov es más que importante.

Terence Crawford será el protagonista estelar de la noche de sábado en California. (GETTY IMAGES)

Esta es la cantidad de dinero que ganará Terence Crawford vs. Israil Madrimov

En este contexto, es lógico que la pelea estelar de una cartelera que estará plagada de combates interesantes sea una que deje una buena bolsa, tanto para un lado como para el otro. En el caso específico de Crawford, se estima que se llevará algo así como más de 10 millones de dólares entre lo pautado previamente y los PPV (usuarios que pagan por ver el evento), mientras que se desconoce con exactitud la suma que obtendrá su rival.

No será la pelea más importante de la vida de Crawford ni mucho menos, ya que ha tenido combates más que estelares, pero sin dudas que está ante una posibilidad que no puede dejar pasar. En su camino, está el sueño de convertirse, de a poco, en uno de los mejores de los últimos tiempos pese a, tal vez, no tener todas las luces que se merece.

Así queda todo listo para una jornada en la que Crawford intentará deslumbrar a California, bajar a un importante como lo es Madrimov y seguir acumulando títulos en su vitrina personal, la cual ya tiene los cinturones de la categoría welter y que tuvo en algún momento los de los ligeros y los superligeros.

