ES sabido que Canelo Álvarez es uno de los deportistas más exitosos del mundo y que sus ingresos no tienen límites. El campeón mexicano de los supermedianos sigue dominando el universo del boxeo y su gran capacidad le ha permitido convertirse rey en el profesionalismo y un empresario importante fuera del cuadrilátero.

Saúl es profesional desde el año 2005 y desde entonces ha forjado una carrera llena de éxitos que, a sus 34 años, le permite ser una de las caras más importantes, sino la más destacada del boxeo actual.

La fortuna millonaria que tiene Canelo Álvarez

De esta manera, la revista Forbes, especializada en la economía y en los ingresos de los deportistas, estima que Canelo Álvarez tiene una fortuna que ronda los 300 millones de dólares. Esto se distribuye entre las enormes ganancias que obtiene por pelear y por las empresas que ha montado para que su vida económica no se detenga solamente en el deporte.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga tienen todo listo para enfrentarse el 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas. (GETTY IMAGES)

“Yo quiero ser un billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas. Yo me pudiera retirar y ya pudiera vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a seguir aquí. Siempre he querido que el boxeo nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero”, le expresó Saúl al periodista Graham Bensinger.

En cuanto a la actividad por fuera del cuadrilátero, Álvarez tiene en su poder Canelo Energy, donde Saúl destinó su capital con el objetivo de abrir hasta 100 gasolineras en el país. CA, empresa de residuos, purificación del aire, conservación de alimentos y bebidas más servicios de impresión y Upper, compañía dedicada a la venta y distribución de equipos tecnológicos más una ramificación con el mismo nombre en la que provee hortalizas, verduras y alimentos de origen animal.

