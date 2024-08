La pelea que todo el mundo del boxeo parece querer ver es la que enfrente a Canelo Álvarez ante Terence Crawford. El combate entre el campeón mexicano de los supermedianos y el actual monarca de los superwelter genera mucha expectativa porque se trata de una prueba de fuego para ambos en un momento en el que empiezan a estar cerca del final de sus carreras. Justamente, para el estadounidense esto podría llegar pronto si es que no tiene un combate con el tapatío.

Terence Crawford piensa en retirarse si no pelea con Canelo Álvarez

Ocurre que a sus 36 años Crawford no está interesado en pelear con nadie más que no sea Saúl, de manera que, en caso de no concretar un acuerdo con el mexicano, no descartaría para nada colgar los guantes y ponerle fin a una carrera más que exitosa. Ahora bien, en las últimas horas la OMB ordenó que Crawford se enfrente ante Sebastián Fundora para unificar los títulos de la categoría superwelter. Para esto, tendrán un mes para negociar y ver si todo llega a buen puerto para que este combate se lleva adelante.

En este caso, es importante la postura de Crawford, quien acaba de subir a los superwelter, ya que el 3 de agosto venció a Israil Madrimov para consagrarse campeón en la AMB.

Terence Crawford venció a Israil Madrimov para consagrarse en los superwelter. (GETTY IMAGES)

Ahora bien, aquí lo que entra en juego es el deseo de Canelo Álvarez, quien es mayor protagonista en el mundo de boxeo que Crawford. Lo que sucede es que Saúl estaría pidiendo sumas de dinero impagables que rondarían los 150 millones de dólares, algo que parece muy alejado de lo que se le desea otorgar para que se enfrente a Terence. Es por esto que las negociaciones nunca han avanzado de forma oficial y el encuentro más esperado se sigue dilatando, por lo que, a ciencia exacta, solamente el tiempo determinará si Crawford se retira, pelea con Fundora o si finalmente se sube al cuadrilátero con Álvarez.