Canelo Álvarez, campeón supermediano, eligió al mejor boxeador mexicano de la historia y sorprendió

La discusión por determinar quien es el mejor boxeador mexicano de toda la historia sigue haciendo ruido y generando repercusión. Tras las opiniones diversas que han dejado caer primero Mike Tyson, quien tiene un claro favorito y después Floyd Mayweather, quien marcó una clara postura, ahora llegó el turno de uno de los protagonistas de la conversación. Canelo Álvarez se ha expresado al respecto con una respuesta que no dejó lugar a ningún tipo de duda.

El debate siempre se termina yendo hacia los nombres de Saúl y de Julio César Chávez. Es cierto que, cada uno en su época, han demostrado su valía y se han llenado de logros, pero al final la elección es muy personal y subjetiva, teniendo en cuenta que se trata de boxeadores con estilos distintos y en etapas del deporte que no tienen nada que ver entre sí. Por eso, en este caso no hay una respuesta correcta sino más bien una búsqueda personal.

Julio César Chávez y Canelo Álvarez mantienen en discusión a los fanáticos del boxeo por elegir al mejor de la historia. (GETTY IMAGES)

Canelo Álvarez y su elección sobre el mejor boxeador mexicano de la historia

“Me siento el mejor peleador del mundo y de México en este momento, claro que sí y lo soy. De la historia de México es hablar de muchos peleadores, pero no me considero el mejor en la historia de México. Mis números, cuando me retire, van a hablar por mí y no tengo que estarlo diciendo. A final de cuentas me siento el mejor del mundo y de México en este momento y eso es lo que cuenta”, expresó Canelo en Univisión Fresno y dejó una opinión certera.

De esta manera, sigue abierto un debate en el que cada uno podrá expresar su opinión y llevar para un lado o para el otro la cantidad de viento que crea correspondiente para inclinar la balanza hacia un campeón tan importante como lo fue Julio César Chávez o uno como lo es Saúl Canelo Álvarez.