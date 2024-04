David Benavidez dio declaraciones en contra de Saúl Álvarez, el hecho se dio en Las Vegas en la pelea entre Diego Pacheco y Shawn McCalman, velada a la que estuvo invitado. En dicho evento, el púgil estadounidense con ascendencia mexicana, concedió una entrevista en la que aseguró que el ‘Canelo’ era un cobarde al no aceptar pelear con él.

Estos dichos de Benavidez encendieron las redes sociales. Pues el boxeador americano respondió las preguntas balbuceando y por momentos no se entendía lo que decía. En dicha entrevista, el boxeador fue consultado porque no se dio la pelea contra Álvarez, a lo que disparó que era un “zacatón”.

Tras las repercusiones que generó en las redes sociales por su estado, David Benavidez salió a ofrecer disculpas por sus declaraciones y alegó que “estaba pasado de copas”. El boxeador americano utilizó su cuenta de Instagram para efectuar un descargo por haber dado entrevista en estado de ebriedad.

“Quiero disculparme con todos mis fanáticos y con la gente que me vio la otra noche borracho, tomé demasiados tragos y me comporté como un bobo, no volverá a suceder de nuevo”

David Benavidez