Saúl “Canelo” Álvarez se está preparando para lo que será su pelea frente a Jaime Munguía del próximo 4 de mayo. No obstante, el campeón indiscutido de los pesos supermedianos recibió recientemente un recado del padre de David Benavidez.

El norteamericano desde hace tiempo viene mostrando sus intenciones de pelear con Canelo. Es por eso que tanto él como su padre quieren que David Benavidez sea el próximo retador del mexicano y así lo hicieron saber.

La declaración del padre de David Benavidez a Canelo Álvarez

“Yo creo que no quiere enfrentar a David Benavidez porque sabe que lo va a retirar, porque lo va a lastimar… Canelo va en declive, ya dio todo lo que tenía que dar, pero ya se acabó”, afirmó el padre de David Benavidez en entrevista con La Casaca Boxing Club.

“Va a haber personas que le van a dar los 150 millones al Canelo y ni así va a aceptar la pelea“, agregó José Benavidez. Tras los dichos del padre de David Benavidez, Canelo Álvarez salió a responderle.

La respuesta de Canelo Álvarez al padre de David Benavidez

“Yo no necesito pelear con nadie. Recuerdo cuando esto paso con otras personas, y ahora pasa con David Benavidez… Pero si algún promotor con el que trabaje viene conmigo y me dice: ‘Te ofrezco 150 o 200 millones de dólares‘, esa sería la única razón por la que pelearía con él”, dijo Canelo en Fight Hub TV.

Por otro lado, el mexicano agregó que nunca recibió una oferta para pelear con David Benavidez: “Tal vez, quien sabe, pero él no trajo nada a la mesa para mí. Pero no, nunca, nunca, nunca se recibió oferta. No que yo sepa, y yo sé todo”.