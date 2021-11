Isaac Cruz está en vísperas del combate más importante de su carrera. El próximo 5 de diciembre, en el Staples Center de Los Angeles, tendrá la primera oportunidad de convertirse en campeón mundial desafiando a Gervonta Davis, que es dueño del título mundial Regular de peso ligero de la AMB.

El Pitbull sabe que no contó con el tiempo que hubiese querido para prepararse ante semejante desafío, pues tomó la pelea hace solo un par de semanas luego de que Rolando Romero, quien iba a ser el retador original de Tank, fuera bajado del cartel por haber recibido una denuncia en su contra por agresión sexual a una mujer.

Pero el mexicano ya se entrena a máxima intensidad, tal y como se pudo ver en un video que fue publicado por Little Giant Boxing, golpeando con todo su poder al manoplero incluso después de haber completado una intensa sesión de sparring de doce asaltos.

"Mi papá planifica la estrategia como jefe del equipo y a mí me lo transmiten para poder llevarlo a cabo en el sparring y luego transmitirlo en la pelea. A los fanáticos les digo que no se pierdan la pelea. No se va a llegar a decisión. Estamos trabajando para ir por el nocaut y lo vamos a aprovechar", había expresado El Pitbull hace algunos días.

Si bien con su nocaut en el primer asalto sobre Diego magdaleno Isaac Cruz se mostró como un pegador letal listo para las grandes carteleras, sus últimos dos combates, ante Matías Romero y Fabián vargas se fueron a decisión. El 5 de diciembre, ante Tank Davis, deberá volver a sacar a relucir todo ese poder de fuego si quiere tener oportunidad ante uno de los mejores boxeadores del momento.