El mundo del boxeo está revolucionado porque este sábado se dará la vuelta de Julio César Chávez Jr. a la actividad después de poco más de dos años y medio. Lo impresionante para esta ocasión es el cambio físico que se puede percibir en el hijo de la leyenda mexicana, quien realizó un gran campamento y manifestó que se siente más que listo para dar un espectáculo.

Las últimas imágenes compartidas por el propio Chávez denotan un nuevo Julio César, quien está enfocado en pasar los últimos años de su carrera deportiva de la mejor manera posible. Por eso, para esta nueva muestra que brindará, el ex campeón de los medianos se preparó para dejar atrás los fantasmas.

ver también ¿Cuándo pelea Julio César Chávez Jr vs. Uriah Hall? Día y hora para ver en VIVO en México

La triste realidad de las adicciones cambió por completo la vida de Julio César, quien se vio envuelto en una situación que se le escapó de las manos, al punto de no poder controlarla por si mismo. De esta manera, pasaron varios años de problemas familiares hasta que finalmente la tortura llegó a su fin y el propio Chávez manifestó que se siente como nuevo y que desea volver a disfrutar del deporte como lo hizo en sus mejores épocas.

Así está Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. luce como nuevo de cara a su vuelta al boxeo. Instagram (jcchavezjr)

“Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil. He estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien”, contó Chávez hace apenas unas semanas.

¿Cuándo y contra quién pelea Julio César Chávez Jr?

Julio César Chávez Jr. se presentará este sábado 20 de julio en Florida ante Uriah Hall en una pelea pautada a seis rounds. Se trata de un regreso estelar para el mexicano, que no lucha desde diciembre del año 2021, momento en el que venció al peruano David Zegarra por decisión de los jueces.

Publicidad

Publicidad

ver también William Camarón Zepeda se enfrentará a Shakur Stevenson por orden del CMB

Para esta oportunidad, se trata de una pelea en la que el mexicano parte como el favorito. Lo que necesita Chávez es confianza, ganar y ver que le depara el futuro. Un rival que lo pueda poner en verdaderos apuros no es uno que entre en los planes de nadie.