Hace tiempo que hay una guerra declarada en el mundo del boxeo y parece no encontrar tregua ni en el corto ni en el largo plazo. Canelo Álvarez y el jeque árabe Turki Al-Alshikh están enemistados hace tiempo y no por cuestiones personales, sino que meramente por negocios. Así es el mundo del deporte y el boxeo no es la excepción con bolsas millonarias que todos se quiere quedar en su poder con una competencia voraz que no perdona a nadie.

ver también ¿Cuáles serán las peleas previas al combate de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga?

Por eso, todo está permitido y, en este caso, el hombre de Medio Oriente tomó una decisión estratégica pensando en sabotear la pelea que tendrá Saul el próximo sábado 14 de septiembre ante Edgar Berlanga.

El plan de Turki Al-Alshikh para ir en contra de Canelo Álvarez y Edgar Berlanga

En el T-Mobile de Las Vegas, el tapatío expondrá sus títulos supermedianos en un combate que tendrá la necesidad para millones de espectadores de pagar por ver el evento. Justamente, los consumidores se quedan con la mejor oferta y lo que ha decidido Turki es proponer una otra opción para los amantes del deporte en cuanto a la economía personal de cada uno.

Resulta que el costo para ver la pelea de Canelo ante Berlanga está establecido en 90 dólares, lo que equivale a 1.800 pesos mexicanos. En respuesta a esto, Turki dejó en apenas 20 de la moneda estadounidense y a 400 de dinero mexicano el valor para poder observar el combate que tendrán el próximo sábado 21 de septiembre Anthony Joshua y Daniel Dubois en Wembley, en un evento que el propio magnate llevará adelante.

Anthony Joshua y Daniel Dubois son las estrellas de Turki para amargar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Hace tiempo que el Al-Alshikh está metido en la organización de las grandes citas de los deportes de contacto y, de hecho, sin ir más lejos este mismo sábado 14 de septiembre con su Noche UFC le hará competencia directa a la presentación de Saúl, por lo que se trata de un enfrentamiento entre dos potencias que parece no tener fin.

Publicidad

Publicidad

El acuerdo que busca Turki es que Canelo se enfrente a su pupilo Terence Crawford, pero resulta que el mexicano estaría pidiendo una bolsa cercana a los 150 millones de dólares, algo que resulta impagable y que los aleja mucho de poder alcanzar un acuerdo y llegar a la paz.

ver también Canelo Álvarez apuntó contra Edgar Berlanga a días de su pelea: "Haré que sienta dolor"

Por lo pronto, habrá que ver que tan rentable le resultan estas estrategias a Turki en las que se arriesga a competirle de igual a igual en la misma noche a Saúl y a resignar dinero con tal de llevarle la contra al mexicano. Canelo genera millones en PPV por su mera presencia y en apenas algunas semanas habrá que ver si las formas del árabe son eficaces o no.