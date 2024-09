Cada vez falta menos para la gran pelea de boxeo que sucederá el próximo sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, en la cual el mexicano pondrá en juego sus cinturones de CMB, OMB, AMB y de The Ring.

Se realizaron numerosas declaraciones tanto de ambos protagonistas como de personas relacionadas desde el anuncio del combate, y todo el picante de la previa a la pelea está entrando en sus últimos rounds.

Sin embargo, todavía faltan algunos días para el sábado y por eso hay lugar para enfrentamientos públicos. En este sentido, fue Canelo Álvarez quien habló y apuntó contra Edgar Berlanga, su rival.

La amenaza de Canelo Álvarez a Edgar Berlanga

“A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción. Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos”, comentó en un principio Canelo Álvarez en una entrevista con TUDN.

Canelo Álvarez estuvo presente en el amistoso de México ante Nueva Zelanda (IMAGO)

“Pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos y haré que sienta mucho dolor”, manifestó el boxeador más importante de la actualidad.

Por otro lado, Canelo Álvarez dijo que Edgar Berlanga no está a la altura de otros rivales que tuvo: “No puedes compararlo con un Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Caleb Plant, Jacobs o Golovkin, no puedes compararlo con ninguno de ellos, es un buen peleador, fuerte, grande, que subirá al ring muy pesado seguramente, de ahí en fuera no es nada extraño para mí”.

Edgar Berlanga ha sido controversial en muchas de sus declaraciones e incluso manifestó que retirará a Canelo Álvarez el próximo sábado en Las Vegas. Por eso mismo, el tapatío no se calló públicamente y apuntó contra su rival.