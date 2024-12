La discusión por determinar quién es el mejor boxeador mexicano de la historia sigue haciendo ruido y todas las palabras son buscadas. La de Floyd Mayweather no es una excepción y por eso hace algunos meses se le consultó a Money quien merecía, para él, ser el pugilista más reconocido del país en toda la historia.

La conversación siempre se termina reduciendo a los nombres de Canelo Álvarez y Julio César Chávez, ya que ambos parecen estar un escalón por encima del resto cuando de nivel y de logros a lo largo de toda su carrera se habla.

Muchos ya dieron su postura en relación a esta temática, incluido Mike Tyson, pero hace poco tiempo, durante una rueda de prensa en México, le tocó el turno a Mayweather, quien sorprendió con su respuesta y decidió no arriesgarse por un nombre en particular.

Floyd Mayweather no se quedó con nadie como el mejor mexicano de la historia

“Ha habido muchos grandes peleadores mexicanos. No me corresponde a mí nombrar el mejor. Me quito el sombrero ante tantos grandes peleadores que abrieron el camino para que yo esté donde estoy. Canelo es un gran peleador”, empezó diciendo Floyd a la prensa.

Y además, agregó: “Me quito el sombrero ante Chávez padre. Es una leyenda en el deporte del boxeo. Es una de las personas que abrieron la puerta para peleadores como yo. Yo sigo en muy buena condición, y él es mucho más viejo que yo en este momento. Cuando él era joven, esa habría sido una gran pelea, pero uno nunca sabe”.

El peleador estadounidense regresó a los cuadriláteros en agosto de este año, en una exhibición a ocho rounds frente a John Gotti III en la Arena Ciudad de México en la que terminó ganando sin demasiados sobresaltos, aunque con algunos altibajos durante su presentación, lo que motivó algunos abucheos durante su presentación.

Mayweather fue abucheado en México en agosto pasado (IMAGO)

Así abuchearon a Floyd Mayweather en Ciudad de México

De esta manera, Floyd extendió su gran récord en el que no suma ninguna derrota y, pese a que su presentación en Ciudad de México no fue la más espectacular, su legado en el deporte será simplemente imborrable.