Uno de los combates que más marcó la carrera de Canelo Álvarez fue el que lo enfrentó al ruso Dmitry Bivol. Cuando Saúl decidió subir de división y probarse en los semipesados el resultado no fue el esperado y terminó derrotado, al punto de que el tapatío se quedó con ganas de una revancha que no ve muy lejana si se dan una serie de factores.

ver también Canelo Álvarez asegura noquear a Edgar Berlanga el 14 de septiembre y se nombra como el mejor del mundo

Las posibilidades de que Canelo Álvarez y Dmitry Bivol tengan una revancha

Para empezar, Canelo está concentrado en la pelea que tendrá el próximo sábado 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas, donde expondrá sus títulos de la categoría de los supermedianos ante el puertorriqueño Edgar Berlanga. Saúl se siente muy confiado para quedarse con ese enfrentamiento y hasta tiene seguro cuanto tiempo le demandará noquear a su rival, por lo que ya se da el lujo de pensar en próximos combates.

Por su parte, el 12 de octubre Bivol se enfrentará en Arabia Saudita a Artur Beterbiev en uno de los combates más esperados del año, ya que se trata de dos protagonistas que pueden dominar el mundo del boxeo sin ningún tipo de problemas.

En este contexto, lo que espera Canelo es que Bivol salga ganador de este cruce ante Beterbiev y que así el camino se allane para que una revancha entre el mexicano del ruso sea posible. “Nunca sabes. Siempre hay una posibilidad. Si Bivol gana esa pelea, me gustaría aprovechar para una revancha”, expresó Saúl.

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se vieron las caras en 2022 en un combate que dio como ganador al ruso. (IMAGO)

A su vez, Bivol respondió: “Para serte honesto, no sé si tenemos cláusula de revancha. ¿Tenemos cláusula de revancha? No tenemos, ¿cierto? No, no tenemos. Pero para serte honesto, no pienso en una revancha, porque solo estoy enfocado en esta pelea”.

Publicidad

Publicidad

A su vez, quién está detrás de todo, el millonario Turki Al-Alshikh, reconoció que no le interesa organizar un combate entre Canelo y Bivol, ya que en sus planes entra una segunda pelea entre Dmitry y Beterbiev y que en la lista de espera se encuentra David Benavidez.

“Lo que yo sueño es ver el resultado de la pelea entre Artur (Beterbiev) y (Dmitry) Bivol y luego intentaré lo más posible tener la revancha. Y después de eso, hay muchos peleadores que merecen pelear con el ganador, como (David) Benavidez, por ejemplo. Quiero ver estas peleas”, comentó Turki.

ver también Óscar de la Hoya no tiene dudas sobre si verá la pelea de Canelo Álvarez ante Edgar Berlanga o la UFC

De esta manera, el deseo de que exista una revancha parece tener fuerza solo por las ganas de Canelo, pero si hay algo que ha enseñado durante tantos años el mundo de boxeo es a no dar nada por descartado, por lo que se trata de una historia que recién está empezando a sumar sus primeros capítulos y que el tiempo dirá cuál será su final.

Publicidad