Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlgana el próximo sábado 14 de septiembre, en un combate que está dando mucho de qué hablar. Y si bien es cierto que la pelea a tener lugar en el T-Mobile Arena capta casi toda la atención ahora mismo, los expertos ya predicen qué será del futuro del tapatío.

Canelo Álvarez peleará el 14 de septiembre ante Edgar Berlanga (IMAGO)

Luego de haber vencido a Jaime Munguía meses atrás, Saúl está a días de subirse nuevamente al ring. Su adversario, el puertorriqueño, buscará destronarlo, mientras que el mexicano hará todo lo posible por seguir demostrando, según sus propias palabras, que sigue siendo el mejor del mundo.

El futuro de Canelo Álvarez tras la pelea con Edgar Berlanga

Sin embargo, lo cierto es que ya hay quienes están mirando más allá de la pelea a tener lugar este 14 de septiembre. En ese sentido, Renato Bermúdez habló acerca del futuro de Canelo Álvarez, tanto en lo que respecta a la continuidad de este 2024 como así también en lo más lejano.

Tal es así que Renato aseguró que el desenlace de la pelea contra Berlanga será el que determine lo que pasará en los próximos meses con Canelo. En caso de ganar mediante un knockout rápido, Saúl podría llegar a tener un tercer combate en 2024, para el cual se barajaría la posibilidad de alejarse de Estados Unidos.

¿Cuánto le queda a Canelo Álvarez en el prime?

Por su parte, Bermúdez también dejó en claro que ve a Canelo “en el prime de su carrera, enfrentando a peleadores de calidad, quizás dos años como máximo”. A continuación, aclaró: “Eso es lo que nos dan más o menos los peleadores, hasta los 36 años en un nivel alto, después de eso las cosas se complican”.

En ese sentido, Salvador Rodríguez coincidió con Renato. “Si sigue con esta clase de retos como Edgar Berlanga, quizás se pueda alargar un poquito más. Si empieza a enfrentar a un Bivol, a un Beterbiyev o a un Benavidez, quizás se pueda acortar un poco más”, sentenció.

Canelo Álvarez venció a Jaime Munguía en su primera pelea de 2024 (IMAGO)

Los posibles próximos rivales de Canelo Álvarez

Hablando sobre Bivol, Fernando Barbosa también dio su punto de vista, y no catalogó su elección como sabia para Saúl. “Creo que el estilo de Bivol no le viene bien a Canelo y creo que no sería muy inteligente de Canelo el querer tratar de sacarse esa espina”, opinó.

Por su parte, el otro nombre que aparece en el radar es el de David Benavidez, sobre quién afirmó: “Yo creo que si el jeque Turki le ofrece 100 palos por enfrentar a Benavidez, Canelo lo va a tomar”. Sin embargo, lo cierto es que el futuro de Álvarez comenzará a definirse después de la pelea con Berlanga.