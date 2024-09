En la previa de la pelea entre el mexicano Saul Álvarez, mejor conocido como Canelo, y el puertorriqueño Edgar Berlanga, se dio una de las primeras provocaciones entre los boxeadores. El nacido en Puerto Rico lanzó una crítica dura a su rival.

ver también Julio César Chávez revela qué es lo que le falta a Canelo Álvarez para ser una leyenda del box

“Los mexicanos no lo quieren”, soltó Berlanga en medio de las entrevistas con varios reporteros. “Muchos mexicanos no lo quieren. Yo voy seguido a Mexico y no lo quieren. Los mexicanos nos quieren a nosotros, porque él es comemier**”. Y agregó: “Muchos mexicanos no lo quieren, porque cuando he ido a sus peleas, los mexicanos me gritan a mí pidiéndome que yo le gane al Canelo”.

Canelo Álvarez promocionó la pelea ante Edgar Berlanga en conferencia de prensa. [Foto IMAGO]

Publicidad

Publicidad

El púgil de 27 años piensa que muchos mexicanos no quieren a su compatriota por la importancia que el peleador le da al dinero. “Yo les he preguntado a ellos por qué, a su propia gente”, manifestó sorprendido en medio de la rueda de prensa. “A mí, los de Puerto Rico no me odian tanto“, esbozó.

“Pero a él no lo quieren porque dice que tiene mucho dinero, que tiene 40, 50 millones de dólares, 100 millones, 200 millones”. “Pero el dinero no te hace nadie, sino la forma en que tratas a la gente, cómo tratas a las minorías, cómo tratas a la gente que no tiene nada, cómo tratas al conserje”, enfatizó.

ver también Canelo Álvarez asegura que la pelea que tendrá con Edgar Berlanga se volvió "algo personal"

¿Dónde y cuándo pelean Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga?

La cita será el próximo sábado 14 de septiembre desde las 20:45 horas (Ciudad de México) en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. Se podrá ver por Azteca 7, Azteca UNO, ADN 40, además de poder verse en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Publicidad