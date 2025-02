El momento de Santos Laguna ya atraviesa una instancia absolutamente alarmante: los ‘Guerreros’ están en caída libre hace rato y no encuentran soluciones concretas y eficaces que puedan poner fin a una agonía que los acompaña y los aqueja desde hace unos cuantos meses de competencia.

Actualmente, el conjunto verdiblanco acumula ¡15 partidos sin ganar!, de los cuales trece fueron derrotas y los dos restantes, empates. Además, en el comienzo del Clausura 2025 perdió todos los encuentros que disputó en las primeras 6 jornadas, aunque ahora está igualando con Mazatlán.

En el cierre de la temporada pasada, la directiva del club había decidido cesar a Ignacio Ambriz porque su equipo no daba respuestas anímicas ni futbolísticas para salir del pozo. Sin embargo, el nuevo ciclo de Fernando Ortiz tampoco es para nada alentador, ya que todavía no pudo sumar un solo punto; y eso que aún no enfrentó a muchos clubes de los más poderosos.

Como habitualmente el fusible es el director técnico, el ‘Tano’ tiene los días contados en Santos Laguna, y podría ser destituido de su cargo si urgentemente no logra revertir un inicio que da vergüenza a la directiva y que tiene destrozados a los aficionados, que han acompañado al equipo por amor a la camiseta y sin pedir nada a cambio.

Fernando Ortiz, entre la espada y la pared en Santos [Foto: Getty]

Santos Laguna tiene en la mira un posible sucesor de Fernando Ortiz:

Como la salida del argentino parece que se dará tarde o temprano, las autoridades de los ‘Guerreros’ ya tendrían apuntado un nombre para reemplazarlo. Según destapó el periódico RTI Esporte de Brasil, Santos habría iniciado pláticas por Jair Ventura, entrenador brasileño que actualmente dirige al Goiás de aquel país.

De acuerdo a los datos brindados por el portal, Jair Ventura sería el “Plan A” de la directiva verdiblanca, pero no la única opción que barajan en los pasillos de Torreón. Además, han agregado que el contacto entre el DT y el club mexicano se habría dado por medio de un intermediario, que tiene relación con ambas partes.

Jair Ventura, sondeado por Santos Laguna ante una salida de Ortiz [Foto: Getty]

Jair Ventura, de 45 años de edad, tiene ya una vasta experiencia como entrenador, con pasos por Botafogo, Santos, Corinthians, Sport Recife, Chapecoense, Juventude, Atlético Goianiense y Goiás, donde atraviesa su segundo ciclo. Una llegada a Santos Laguna significaría su primer experiencia en el extranjero lejos de Brasil. Para que ello suceda, los ‘Guerreros’ deberían pagar su cláusula de salida, ya que tiene contrato en su actual equipo hasta fin de año. ¿Podrá salir adelante Fernando Ortiz o Santos tendrá que recurrir a un volantazo drástico?