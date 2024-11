Mike Tyson y Jake Paul protagonizaron uno de los combates más esperados del año en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La leyenda del boxeo volvió nuevamente del retiro a sus 58 años para enfrentarse al famoso youtuber reconvertido en pugilista en un duelo de generaciones que terminó quedando muy por debajo de las expectativas.

Tras ocho rounds, los jueces dieron como ganador a Jake Paul por decisión unánime y los presentes en el estadio no dudaron en abuchear por el pobre espectáculo brindado. No obstante, pese a que el evento terminó siendo lo que querían los aficionados, dejó algunos detalles dignos de repasar, como las constantes mordeduras de Mike Tyson a su guante izquierdo.

ver también ¿Cuánto dinero ganó Mike Tyson por perder su pelea contra Jake Paul?

¿Por qué Mike Tyson se mordía el guante en el combate con Jake Paul?

Esta situación agarró desprevenidos no solo a los espectadores, sino también a los propios periodistas encargados de llevar adelante la cobertura. Como no podía ser de otra manera, esta fue una de las primeras preguntas que le hizo Ariel Helwani a Mike justo después del combate. “I have a biting fixation (tengo una fijación con morder)”, respondió Tyson en tono de broma.

Publicidad

Publicidad

ver también Furor en las redes: los mejores memes de la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul

Jake Paul ‘le perdonó la vida’ a Mike Tyson

Tras la pelea, Jake Paul le mostró respeto a Mike Tyson con reverencias, pero más adelante confesó que no dio el máximo de sí para no hacerle daño. “Sólo intenté herirlo un poco, pero tenía miedo de hacerle daño. Sí, bajé el ritmo en los últimos asaltos porque quería darle espectáculo a los espectadores y no quería hacerle daño a alguien que no necesitaba ser herido“, manifestó luego del combate.