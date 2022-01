El pasado 13 de marzo, Juan Francisco Estrada pudo tomarse revancha de Román González, quien lo había derrotado allá por 2012 en un combate en el que estaba en juego el título mundial de peso minimosca del CMB. En esa revancha se trató de una pelea de unificación de títulos mundiales en la que el mexicano no solo conservó su cinturón de campeón de peso súper mosca del CMB, sino que además arrebató al nicaragüense el de la AMB.

El cerrado fallo de la pelea que tuvo lugar en el American Airlines Center de Dallas, con tarjetas de 117-111 y 115-113 favoreciendo a Estrada y una tarjeta de 115-113 en favor de González; generó una gran polémica porque fueron muchos los fanáticos y especialistas que habían sentido que había sido Chocolatito quien merecía ganar la pelea.

El propio peleador nicaragüense estaba tan disconforme que en un momento se negó a dar a una trilogía que, por suerte para los fanáticos, sucederá el próximo 5 de marzo. Y por el lado del Gallo, es una gran oportunidad para legitimarse como campeón mundial de dos cinturones y demostrar que realmente puede superar al nicaragüense sobre el cuadrilátero.

“Esto es todo, esto es para todas las canicas y para ver de una vez por todas quién es el mejor en las 115 libras, ya que estamos 1-1 en nuestras dos primeras peleas. Tuvimos un par de cambios de fecha, pero me aseguré de mantenerme activo en el gimnasio, incluso durante las vacaciones, porque sé la importancia de esta trilogía", comenzó diciendo en diálogo con DAZN.

Y agregó: “Las dos primeras peleas fueron muy cerradas y controvertidas, por eso me aseguraré de presentarme lo más listo posible y espero que González también lo haga, para que esta vez no dejemos dudas sobre quién es el mejor hombre. No puedo esperar para mostrarles a todos que soy el mejor luchador. Las dos primeras fueron guerras y esta no será diferente, por eso la gente no debería perdérsela".