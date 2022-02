Después del espectacular nocaut que le propinó a Tyron Woodley en la revancha que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en la Amelie Arena de Tampa, y aunque había dicho que pensabatomarse algunos meses de descanso, surgió el rumor que de Jake Paul estaba negociando una multimillonaria pelea de exhibición ante el excampeón mundial de peso pesado Mike Tyson.

Consultado al respecto, el youtuber que coniguió cinco victorias en sus cinco combates como boxeador, cuatro de ellas por nocaut, puso punto final a los rumores. "No es real. Pelearía con él, pero nunca hubo conversaciones sobre eso", señaló en diálogo con The MMA Hour.

Paul se refirió también a un encuentro que tuvo con Tyson y a la relación que los une: “Él mismo lo dijo, lo vi en St Barts en Año Nuevo y fue muy cordial. Nos tomamos una foto juntos… Es un amigo. Si tuviéramos que pelear, sería extraño. No sé si me gustaría eso, pero no ha habido discusiones".

En el último tiempo, el youtuber estuvo muy involucrado en la posibilidad de concretar el más grande combate de boxeo femenino de todos los tiempos, programado para el 30 de abril, entre su protegida Amanda Serrano y la que para muchos es la mejor peleadora libra por libra del mundo, Katie Taylor.

Por el lado de Jake Paul y las posibilidades de regresar al cuadrilátero, había tomado mucha fuerza un combate ante el mexicano Julio César Chávez Jr, aunque luego sencillamente ya nadie más habló de eso. También podría retomnar negociaciones para realizar el frustrado combate ante Tommy Fury; además de tener en carpeta a algunos peleadores de UFC.