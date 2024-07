Jake Paul vs. Mike Perry: cartelera completa y horarios de la velada

Es cierto que todo el mundo del boxeo y amante del deporte deseaba ver en acción a Mike Tyson. El peso pesado estaba listo para enfrentar al youtuber Jake Paul, quien hace rato está dedicado al ámbito deportivo, pero el duelo se canceló por unos inconvenientes físicos de Iron Mike, que obligaron a posponer el combate hasta noviembre.

En reemplazo de Tyson apareció Mike Perry, un ex UFC que en los últimos años se estuvo desempeñando en el boxeo sin guantes en la empresa Bure Knuckle. No estaba en el radar de muchos, pero se trata alguien que puede darle guerra y mucha a Jake, quien ya tiene suficiente experiencia en cuadrilátero con enfrentamientos ante Nate Diaz y Floyd Mayweather.

Jake Paul tiene todo listo para la estrella de una nueva noche de boxeo en la que millones lo quieren ver perder y otros millones desean verlo ganar. (IMAGO)

ver también ¿Por qué no pelea Mike Tyson vs. Jake Paul? Los motivos que dejaron sin combate a la leyenda

Hay mucha expectativa por este combate, porque Paul tiene demasiados detractores que desean con ver al gigante en la lona. Perry tiene la oportunidad de conseguir esto, lo que implicaría amargar a los más de 60 millones de seguidores que suma Jake entre todas sus redes sociales.

Cartelera completa de la pelea de Jake Paul vs. Mike Perry

Jake Paul vs. Mike Perry | Peso crucero

– Horario: 21:00hs aproximadamente

– Transmisión: DAZN

Amanda Serrano vs. Stevie Morgan | Peso superligero femenino

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Ashton Sylve vs. Lucas Bahdi | Peso ligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Tony Aguilar vs. Corey Marksman | Peso ligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Julio César Chávez Jr. vs. Uriah Hall | Peso crucero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Shadasia Green vs. Natasha Spence | Peso supermediano femenino

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Julio Solís vs. TBA | Peso ligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Alexis Chaparro vs. Kevin Hill | Peso mediano

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Ángel Barrientes vs. Edwin Rodríguez | Peso supergallo

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN

Ariel Pérez vs. Dane Guerrero | Peso semipesado

– Horario: 17:00hs aproximadamente

– Transmisión: DAZN

¿A qué hora empieza la cartelera de Jake Paul vs. Mike Perry?

Si todo circula bajo los parámetros establecidos previamente, se especula con que el show debe empezar a las 17:00hs del centro de México aproximadamente. Teniendo en cuenta la gran cantidad de peleas que están pautadas, los tiempos se irán manejando en relación a los combates correspondientes, pero se espera que la presentación de Paul y Perry sea a las 21:00hs.

Publicidad

Publicidad

ver también El impactante cambio físico de Julio César Chávez Jr. antes de su pelea ante Uriah Hall

¿Dónde ver la cartelera de Jake Paul vs. Mike Perry?

Pese a que en un primer momento estaba todo dado para que el evento sea transmitido a través de Netflix, quien tomó las riendas del caso fue otra plataforma y la historia cambió su curso. Toda la jornada podrá ser vista por DAZN.