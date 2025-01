Atlético Nacional ya cuenta con el reemplazante de Efraín Juárez luego de que el DT mexicano renunciara sorpresivamente a su cargo tras ganar la Copa de Colombia y el Torneo Finalización a fines del 2024 con el conjunto albiverde. Sin embargo, por diferencias con la directiva, sobre todo en lo referente a los manejos durante el actual mercado de fichajes, el estratega de 34 años decidió dar un paso al costado.

Ante este panorama, la institución paisa no tardó demasiado en encontrar un nuevo entrenador, el cual fue anunciado en las últimas horas. Se trata del argentino Javier Gandolfi, quien posee un importante pasado como futbolista en la Liga MX ya que se coronó campeón con Xolos en el Apertura 2012, oficiando como capitán de aquel equipo que logró el único título en la primera división para los Fronterizos.

De esta manera, el sudamericano de 44 años se embarcará en su tercera experiencia como entrenador principal. Vale destacar que anteriormente fue conductor de Talleres de Córdoba de Argentina (2022-2023) -equipo en el cual supo ser asistente de Pedro Caixinha, campeón como DT con Santos Laguna y Cruz Azul- y de Independiente del Valle de Ecuador (2024).

Cabe recordar que, gracias a los títulos obtenidos por Atlético Nacional con Efraín Juárez, Gandolfi estará al frente de un combinado que no solo luchará por revalidar sus títulos locales, sino que también participará en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Efraín Juárez explicó los motivos de su renuncia: “No lo pude aceptar…”

Efraín Juárez rompió el silencio en las últimas horas y, en entrevista con el programa Equipo F de ESPN Colombia, explicó las razones de su renuncia a Atlético Nacional. Allí, avaló las versiones que indicaban que uno de los motivos de su salida estuvo relacionado a la llegada de Matheus Uribe, ex futbolista del América.

“Cuando salimos de vacaciones yo me quedé en Medellín para planear el compromiso que teníamos: pelear el título y la Libertadores. Pero jamás fui informado ni consultado sobre la llegada de refuerzos. Me enteraba por medios o cuando ya estaba firmado”, aseguró.

Además, agregó que no estaba de acuerdo con el arribo del colombiano con pasado en las Águilas. “El martes sucede una cosa que no pude aceptar. Nunca fui informado. Había una posibilidad de traer a Matheus Uribe, un jugador de gran calidad, pero ya teníamos cinco volantes en la plantilla y sumar un sexto no era lo más adecuado. Lo expresé, lo externé, nos sentamos a platicar y, aunque me aseguraron que no volvería a pasar, volvió a suceder”, concluyó.