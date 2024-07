La jornada boxística de sábado dejó un gran nocaut técnico, el de Jaron Ennis a David Avanesyan. El estadounidense no necesitó mucho tiempo para dejar fuera de combate a su rival y fue en la sexta vuelta que el retador no salió a pelear y así llegó a un nuevo triunfo para quien retuvo su título welter de la FIB. De esta manera, amplió su récord de 33 peleas con 32 triunfos, 29 por la vía rápida y un no contest.

Ahora, su próximo objetivo será subir escalones en cuanto a la exigencia que le presenten sus rivales. Por lo que llegará el momento de empezar a delinear cuales serán los pasos a seguir de acá en más, buscando alcanzar los combates más importantes, en los que Ennis sea reconocido por lo que muestra dentro del ring y no menospreciado por la calidad de sus contrincantes.

¿Cuál es el camino a seguir para Jaron Ennis?

En una noche que lo tuvo como el gran protagonista, Ennis demostró sus múltiples recursos encima del ring y ahora tendrá que empezar a poner el listón más alto, porque ya demostró que los rivales de menor tenor no son capaces de competirle.

Es ahí donde aparece el nombre de Terence Crawford, quien subió una categoría más y se candidatea como uno de los tantos rivales sobre los que tiene que elegir Canelo Álvarez para su próxima pelea, pero no por eso deja de estar en la mira de los welter.

Canelo Álvarez puede perder un candidato para su pelea en septiembre. (IMAGO)

Ennis sabe que si desea el protagonismo que busca dentro del mundo del boxeo, necesita dar un salto y, primero Errol Spence Jr para después dar el paso a Crawford, son las opciones que aparecen en el camino de un pugilista que ya demostró estar para más.

A todo esto, Crawford no se ha manifestado de forma contundente sobre quien desea que sea su próximo rival, porque tiene la mira puesta en el combate del 3 de agosto ante Israil Madrimov. La pelea frente a Canelo Álvarez es una que los amantes del deporte quieren ver por la calidad que muestran ambos cuando están sobre el cuadrilátero, pero por estos tiempos parece una chance fría de concretarse.

Canelo estaría centrado en otros objetivos, como lo pueden ser Edgar Berlanga o Chris Eubank Jr, pero al haber tanta incertidumbre no se debe dar nada por descartado, por lo que el tridente que existe entre Álvarez – Crawford y Ennis en el final de la fila, recién está teniendo sus primeros capítulos.