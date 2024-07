Rayados sufrió una dura derrota el sábado pasado al perder por 4-0 con Cruz Azul en la segunda jornada del Apertura 2024. Fue un resultado inesperado que trajo consecuencias.

Fue la peor derrota de Monterrey en su historia como local desde que juega en el Gigante de Acero, ya que la Pandilla nunca había perdido por una diferencia de cuatro goles en el estadio.

Debido al duro resultado que recibió Rayados por parte de Cruz Azul, se reveló que Tato Noriega se hizo presente en el vestidor luego del partido y que se produjo una charla profunda entre el directivo, Fernando Ortiz y los jugadores.

Los detalles del vestidor de Rayados tras la derrota con Cruz Azul

Según la información de Diego Medina de RG La Deportiva, Fernando Ortiz se habría encontrado con un vestidor callado y triste por lo sucedido. En ese contexto, el DT de Rayados habría comenzado a dar un mensaje fuerte.

En ese discurso, Fernando Ortiz se habría hecho cargo de sus errores pero también le habría dicho a los futbolistas qué les faltó en el partido. Y, antes del final del mensaje del entrenado es cuando Tato Noriega hizo su aparición.

Tato Noriega reaccionó tras la dura derrota de Rayados (Imago7)

“Tato Noriega les dijo lo que no a los futbolistas. Vamos a señalarnos. Nos falta esto, nosotros dejamos ir a estos jugadores y faltan que vengan otros, pero tú esto y tú lo otro“, reveló que habría dicho el periodista mencionado anteriormente.

La presencia de Tato Noriega en el vestidor tras la derrota con Cruz Azul fue un hecho y no un rumor, debido a que el propio directivo de Rayados reconoció que habló luego del partido.

“Yo me atreví a participar porque una derrota de 4-0 en casa duele mucho. Así lo sentí, no es que mi presencia estaba planeada. Hablé con ellos y nos sinceramos y nos exigimos. Esto no puede pasar, somos Monterrey. Es futbol, pero una derrota tan abultada y con razón… merece atención y yo soy el responsable del proyecto“, reconoció Tato Noriega en el programa “La peña futbolística”.

