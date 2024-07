Canelo sigue a la espera de la definición de su próximo rival, pero aún el propio campeón no eligió un retador.

Todo el mundo del boxeo quiere ver pelear a Canelo Álvarez y en ese universo entran sus rivales. Claro, las opciones que le aparecen al campeón indiscutido de los supermedianos son muchas y las últimas horas se vivieron con intensidad en relación a los nombres que se pusieron sobre la mesa para que Saúl tenga un nuevo retador, el cual sería para septiembre. Pero al final, la última palabra la tiene el tapatío y es ahí donde entra el deseo personal del nacido en Guadalajara.



La lista de rivales que se quieren subir al ring con Canelo tiene nombres como David Benavidez, Terence Crawford, Jermall Charlo, Edgar Berlanga y Chris Eubank Jr, quien apareció como el último candidato fuerte a pelear contra el campeón. Lo cierto es que el propio Álvarez no se ha manifestado al respecto sobre con quien desea pelear.

Canelo Álvarez no selecciona rival

Durante varias oportunidades, Saúl manifestó que siente respeto por cada uno de los boxeadores independientemente de la categoría en la que estén, pero en los supermedianos en específico, Canelo no tiene un objetivo particular.



Es por eso que, aproximadamente a dos meses de la fecha prevista para su próxima pelea, el silencio y las dudas son lo que predominan en torno al futuro de Canelo. La pelea con Benavidez es una que parece que se hará en algún momento, pero por alguna razón nunca se termina de concretar. Ante Crawford se trata del deseo de los amantes del boxeo y el resto de opciones son las que aparecen con fuerza por diferentes razones.

Chris Eubank Jr parece el rival más cercano a Canelo Álvarez. (IMAGO)



Las últimas informaciones indican que la próxima velada en la que Saúl esté presente sería ante Eubank Jr, un nombre que no estaba en los planes de muchos, pero que tomó gran fuerza teniendo en cuenta el avance de las negociaciones entre todas las partes. Aún así, todavía queda mucho por definir y la realidad es que no está claro el futuro, en parte, porque Canelo no tiene un favorito.

