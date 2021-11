Hace nada más que una semana, a través de sus redes sociales, Julio César Chávez Jr avisaba que estaba listo para subir nuevamente al cuadrilátero luego de un semestre muy tormentoso para él, con conflictos familiares y hasta con una internación en una clínica de rehabilitación de adicciones.

Para ese entonces solo se sabía que su combate tendría lkugar en diciembre y que iba a estar organizado por la compañía de Culiacán JD Promotions. Pero en las últimas horas se dio a conocer que el mismo sucederá el 18 de diciembre y que su rival será el veteranísimo peruano David Zegarra.

A sus 37 años, el oriundo de Lima y también conocido como La Pantera ostenta un récord profesional de 34 victorias, 21 de ellas conseguidas por la vía del nocaut, y 6 derrotas, habiendo sido él noqueado en 5 de ellas. En su última presentación de septiembre fue noqueado en el tercer asalto por Ali Akhmedov.

Otro dato para destacar es que del total de derrotas que sufrió en su carrera Zegarra ha tenido tres en sus últimas tres presentaciones, cayendo también ante David Lemieux y Stefan Haertel. No es tan diferente la marca del Junior, pues perdió en cuatro de sus últimas seis presentaciones.

"Voy a ganar, ahora estoy más tranquilo. El 18 de diciembre pelearé por el apoyo y ganaré porque ahora estoy mucho más tranquilo, me prepararé mucho mejor, estoy más a gusto. Me preocupé por todos y nadie se preocupó por mí, ahora solo me preocupo por mí y no me preocupo por nadie más", dijo Chávez Jr tras confirmar la fecha de su pelea.