Hace pocas semanas, Saúl Álvarez regresó al ring en un lleno total en el Estadio Akron para defender con éxito sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otro lado, luego de su última pelea, quien reapareció para poner en su lugar al peleador mexicano fue Julio César Chávez al marcar por qué nunca lo va a superar.

La relación entre el tapatío y el nacido en Obregón ha tenido unos cuántos tiras y aflojes donde los tiros aparecen siempre. La unificación del boxeador de Eddy Reynoso ante Caleb Plant había zanjado las diferencias luego de que el joven talento nacional le haya dicho que no quería superarlo, sino que quiere hacer un enorme legado para su país.

Sin embargo, tras su combate contra John Ryder, Canelo Álvarez volvió a ser atacado por Julio César Chávez en diálogos con Hugo Sánchez. “Mis respetos para Canelo. Yo fui un peleador natural, Hugo, al igual que tú, fuimos naturales, todo se nos dio, auténticos. Saúl ha picado piedra, era muy robótico al inicio de su carrera y el tanto entrenar, machacar, se hizo un gran peleador”, comentó.

Y agregó: “No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas, entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invictas … Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así Canelo gane 100 títulos, no va a haber otro Julio César Chávez”.

A pesar de esto, el César del Boxeo marcó que el peleador de Eddy Reynoso es uno de los mejores de la actualidad. “Canelo para mí es un peleadorazo, es un peleador que nadie le ha regalado nada. Siempre habrá críticas, aquí el único pecado con Saúl es que hay mucha gente negativa que le tira mucho, mucho mexicano que le tira mucho, dicen que no agarra al peleador que debe de agarrar, pero críticas siempre va a haber y las comparaciones también siempre van a haber“, finalizó Julio César Chávez.