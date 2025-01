Falta mucho para septiembre, pero todo el universo del deporte está ansioso por ver el duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. El mexicano y el estadounidense se verán las caras en el fin de semana del Día de la Independencia a mediados del noveno mes del año y quien ya anda palpitando lo que puede llegar a suceder es Julio César Chávez. La leyenda no se guardó su opinión y lanzó una contundente predicción.

La contienda entre Saúl y Bud es muy esperada porque estarán sobre el cuadrilátero dos estilos muy distintos que pueden generar caos en cualquier momento. La incertidumbre pasa por ver quien de los tomará la iniciativa y esto genera que se dude sobre quien puede llegar a noquear al otro, si es que existe algún golpe de poder que arrastre tanto poder.

Chávez está convencido de que Canelo noqueará a Crawford y además le puso round límite a la contienda. La leyenda aseguró que el tapatío dejará en la lona al estadounidense entre el sexto y séptimo asalto. Saúl ha perdido el poder de finalización en sus últimas contiendas, pero JJC confía en lo que podrá recuperar ante un durísimo rival.

Julio César Chávez y su predicción sobre Canelo vs. Crawford

“¡Dios mio! No lo puedo creer. Canelo is very strong, muy fuerte. Es mucho peso. Canelo lo va a noquear en seis o siete rounds. Crawford es un buen peleador, pero claro, hay pesos”, expresó Chávez en ESNEWS.

De esta manera, solamente quedará esperar a que llegue el gran duelo para confirmar si la predicción de Julio César se cumple y Canelo da un verdadero golpe en la mesa noqueando a uno de los mejores libra por libra de la actualidad y de los últimos tiempos en el deporte como lo es Crawford, para así cerrar el círculo de rivales capaces de enfrentarlo.