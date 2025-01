Este sábado 25 de enero se llevó adelante una de las peleas más esperadas en el comienzo del año. Omar Chávez se vio las caras con Misael Rodríguez en San Luis Potosí en un duelo que se terminó quedando en manos del Chino. Algo que generó mucha curiosidad fue la reacción de Julio César a la pelea de su hijo y es que la leyenda no ocultó sus emociones.

Así vivió Julio César Chávez la pelea de Omar vs. Misael

A pesar de que al principio estaba siendo parte de la transmisión oficial del duelo, cuando comenzó la acción JJC se ubicó en un lugar preferencial para ver la actuación de su hijo. Desde el principio hasta el final del primero al décimo round, Chávez se mostró intenso, nervioso y gritándole indicaciones a Omar. La ansiedad por ver a su hijo ganar el combate era indisimulable, aunque se terminó quedando con las ganas porque Rodríguez se impuso de manera contundente.

Chávez ya ha expresado en alguna oportunidad que desea que sus hijos, tanto Omar como Julio César, dejen el boxeo para pasar más tiempo con sus familias y cerrar una etapa que ya es momento de comenzar a dejar atrás: “Ahorita las cosas están que no me lo creo. La verdad Julio está muy bien, bendito sea Dios, libre de cualquier adicción, Omar también. Ya el boxeo no es la prioridad, que peleen unas tres, cuatro o cinco peleas y lleven su vida limpia, que estén limpios de adicciones, que estén bien con sus hijos, con su esposa. El boxeo ya que lo agarren como un hobbie unas tres, cuatro o cinco peleas y vámonos ya”.

En este contexto, Julio dejó en claro que no disfruta mucho viendo a sus herederos en acción y que más bien prefiere que se alejen de una profesión que a nivel resultados no ha dado tanto como se esperaba en su momento, teniendo en cuenta de donde venían.