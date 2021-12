Tras su impactante victoria por nocaut ante Tyron Woodley, Jake Paul hizo una afirmación que no le gustará a Canelo Álvarez ni a otros grandes campeones mundiales.

La afirmación de Jake Paul que no le gustará a Canelo Álvarez ni a otros grandes campeones

Cómo no va a tener el ego por las nubes Jake Paul si viene de concretar un impactante nocaut de un solo golpe ante Tyron Woodley, el único peleador de los que había enfrentado hasta este sábado al que precisamente no había podido liquidar antes del límite.

Envalentonado después de esa actuación, el youtuber invitó a subirse al ring con él a Jorge Masvidal y Nate Díaz, otros peleadores que forman parte del universo de UFC y que han hecho ya alguna incursión en el mundo del boxeo. También aprovechó el momento para burlarse de Tommy Fury, quien iba a ser su rival original en la Amalie Arena de Tampa pero que debió bajarse de la cartelera por lesión.

Pero Jake Paul todavía podía ir un poco más allá y lo demostró con una afirmación que bien podría molestar a boxeadores de la talla de Saúl El Canelo Álvarez y otros grandes campeones mundiales. "Este sin dudas es el mejor momento de mi vida", comenzó diciendo.

Y agregó: “Mira lo que acabo de hacer. Mira el año que acabo de tener. Sin precedentes. Soy uno de los boxeadores más valiosos de este deporte. Cuatro peleas. Cuatro pagos por visión masivos en 13 meses. He noqueado a todas las personas con las que he peleado. Cada persona con la que he luchado".

Finalmente, y pese a todos los dardos que llevaban lanzándose el uno al otro, Jake Paul dedicó elogios a Tyron Woodley: "Es una leyenda. No le quites nada a su carrera como campeón de UFC. Lo respeto por tomar esta pelea con dos semanas de anticipación porque Tommy Fury se retiró de la pelea. Fue una pelea difícil".