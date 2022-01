Algunos lo dirán abiertamente, otros lo callaran y otros hablarán como si así no fuera, pero la realidad es que muy difícilmente haya un boxeador activo que no envidie aunque sea un poco la carrera que ha logrado construir Saúl El Canelo Álvarez en el boxeo, tanto a nivel deportivo como económico.

Con el tapatío recientemente coronado como campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano, siendo no solo el primer mexicano sino incluso el primer latinoamericano en conseguirlo en toda la historia, cuesta entonces entender por qué tiene tantos detractores entre los fanáticos de su propio país.

Para intentar reflexionar al respecto, son muy útiles los conceptos que ha dejado recientemente el entrenador que es miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Nacho Beristain. “Reconozco que es un gran peleador y atleta porque entrena muy bien y su entrenador lo prepara bien. Pero no estoy de acuerdo en que sea uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos", comenzó manifestando en diálogo con FightHubTV.

“No importa que haya ganado los títulos que ha ganado y el dinero que está ganando. Reconozco que es un gran boxeador, pero aún le falta un poco más para estar en los corazones de los fanáticos del boxeo mexicano", agregó justo antes de intentar explicar por qué tiene tantos detractores en México.

“Lo que falta es una o dos peleas del tipo que tuvo Julio César Chávez y otras. Él pelea y sigue peleando, pero personalmente para mí, como entrenador de muchos peleadores, no me llena. No ha tenido una pelea que realmente haya capturado los corazones de la gente. Él pelea y gana y gana millones de dólares y eso es bueno. Me alegra ver que está teniendo éxito, pero no ha tenido esa pelea que todos queremos ver", concluyó.