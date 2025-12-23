La nueva pelea que puede definir el próximo rival de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez está a la espera de definir su futuro. Luego del inesperado retiro de Terence Crawford, los planes de tener una revancha con Bud se fueron a la basura, por lo que se vio en la obligación de poner la mira en otro adversario. Aún no hay nada definido, pero en las últimas horas se ordenó una pelea que puede terminar por confirmar el próximo rival del tapatío para la segunda mitad del 2026.

Canelo se está recuperando de una operación en uno de sus codos y los tiempos indican que su regreso al cuadrilátero será en septiembre del próximo año. Sin apuro por concretar un nuevo enfrentamiento, el mexicano se enteró de la contienda que dispuso la Organización Mundial de Boxeo para encontrar un nuevo campeón luego de que Crawford haya dejado vacante el trono.

La pelea que busca encontrar un nuevo rival para Canelo

Los elegidos para el duelo fueron Hamzah Sheeraz y Diego Pacheco. Ambos con el cartel de prospectos interesantes con la capacidad de tener las herramientas necesarias para dominar el deporte en el presente y en el futuro, se medirían en la oportunidad más grandes de sus carreras de ser campeones del mundo y en una categoría comandada, por años, por Canelo.

Diego Pacheco quiere ser campeón del mundo y enfrentar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Esto abre un interesante escenario, porque, en caso de confirmarse la pelea y que se concrete, el deporte estaría ante un nuevo campeón. La particularidad es que Sheeraz ya era un candidato firme a enfrentar a Álvarez en 2026, por lo que ahora se suma el aliciente de que podría realizarlo siendo dueño de uno de los cinturones de las 168 libras.

A su vez, Pacheco se encuentra ante la posibilidad de ratificar todo lo bueno que se espera que le puede dar al deporte, obteniendo una victoria ante una de las promesas más grandes de los últimos tiempos con Sheeraz. Diego, de apenas 24 años, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de consolidarse como una estrella siendo muy joven, quedando a las puertas de compartir el cuadrilátero con una figura como Canelo.

