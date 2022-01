Aunque días antes de la trilogía ante Deivison Figueiredo, que tuvo lugar este sábado en el Honda Center de Anaheim, Brandon Moreno había dicho que no encontraba manera de pensar en que se le pudiera escapar la victoria, finalmente terminó perdiendo en decisión unánime a manos del brasileño y dejando escapar el título de peso mosca de UFC que había conquistado en su anterior enfrentamiento.

Ambos peleadores dieron un gran espectáculo, a la altura de la magnitud de un evento que contó además con la pelea entre Francis Ngannou y Ciryl Gane por el título de peso pesado; en el que los jueces terminaron dándole la victoria en las tarjetas al Brasileño con una puntuación muy cerrada.

Tratando de asimilar rápido lo sucedido, Moreno expresó sus primeras sensaciones sopbre el octágono, en diálogo con Dana White. "Tengo un sabor agridulce. Yo sentí que gané, pero ahí está el resultado. No pondré excusas ni le echaré la culpa a los demás. La pelea estuvo cerrada. Desde la próxima semana regresaré a entrenar. Me voy a preparar y voy a evolucionar", dijo.

Atento a que el propio Deivison Figueiredo dejó el terreno listo para que comience a negociarse una cuarta pelea entre ambos, ofreciéndole la revancha y señalando que inclusop estaba dispuesto a que sucediera en México, Brandon Moreno no tardó en recoger el guante y aceptar el reto.

"Él dijo que la revancha la hiciéramos en México y yo estoy súper dispuesto. Me he caído muchas veces y muchas veces me he vuelto a levantar. Así es esta vida. Muchas veces tu haces todo por ganar y no sucede", concluyó el peleador mexicano.