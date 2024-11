Mike Tyson volverá a subirse a un ring el próximo viernes 15 de noviembre, día en el que la leyenda del boxeo peleará con Jake Paul en un combate de peso pesado en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Es una lucha que viene generando expectativa porque el público podrá volver a ver a Iron Mike.

Aunque es una incertidumbre saber si se verá al mismo Mike Tyson arriba del ring, es evidente que afuera del cuadrilátero la leyenda del boxeo sí se mantiene a su estilo: verborrágico y polémico. En este sentido, Iron Mike criticó duramente a Canelo Álvarez por no pelear con David Benavidez.

ver también ¿Cuánto cuesta la entrada más cara para ver la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere dar a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México“, dijo Mike Tyson en el podcast “Pound 4 Pound”.

Publicidad

Publicidad

Mike Tyson peleará con Jake Paul el 15 de noviembre (IMAGO)

David Benavidez viene insistiendo hace meses por pelear con Canelo Álvarez, pero el mexicano no se mostró interesado por cumplirle el deseo al estadounidense. Después de ganarle a Edgar Berlanga en septiembre, aún no se sabe cuál será el próximo rival de Saúl.

La crítica de Canelo Álvarez al combate entre Mike Tyson y Jake Paul

Es posible que la crítica de Mike Tyson a Canelo Álvarez esté relacionada a las declaraciones que realizó el mexicano sobre el combate entre Iron Mike, de 58 años, contra Jake Paul, de 27 años. Algunos no consideran esa pelea que dignifique al boxeo y Saúl es uno de ellos.

Publicidad

Publicidad

“Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso”, expresó Canelo Álvarez en relación a este combate.