La pelea que tendrán este sábado 12 de octubre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev en Arabia Saudita genera mucha expectativa. Todo el mundo del boxeo quiere ver a estos dos gigantes de los semipesados en acción buscando el campeón unificado de las 175 libras. Y, aunque el combate vaya a ser muy cerrado, Mike Tyson apareció para dar su predicción.

Iron Mike se sigue preparando para el combate que tendrá el próximo 15 de noviembre ante Jake Paul, pero mientras tanto aprovecha para disfrutar de grandes peleas como la que darán los rusos.

El favorito de Mike Tyson para quedarse con la pelea que tendrán Artur Beterbiev y Dmitry Bivol

En ese contexto, Mike se atrevió a soltar quien será, para él, el se quede con todas las coronas de los semipesados. “Creo que a Beterbiev le irá bien. Soy un gran admirador de él. No soy imparcial. No es justo que me hagan esa pregunta”, soltó Tyson en conferencia de prensa.

Bivol tiene en su poder el cinturón de la AMB, mientras que Beterbiev ostenta los de la FIB, OMB y el del CMB. Esto no significa nada, ya que será la primera pelea que tendrá entre sí los rusos, pero aún así Mike confía en que Artur extienda su dominio en la división y que conquiste el trono que le falta.

Por mencionar otro ejemplo, cuando le preguntaron lo mismo a Óscar de la Hoya, el mexicano se expresó a favor de Bivol con argumentos contundentes. La realidad es que ambos tienen lo necesario para imponerse y eso es lo que vuelve tan atractiva la pelea.