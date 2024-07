Angelo Valdes, conocido popularmente como Will, será baja de La Velada del Año 4 por no llegar a tiempo con la documentación.

La Velada del Año 4 tiene expectantes a propios y extraños por lo que pueda llegar a ocurrir este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero lamentablemente, para los seguidores del contenido sobre fútbol, surgió una baja inesperada que entristeció a todos.

Angelo Valdes, más conocido como Will de Los Futbolitos, no estará presente en España y se quedará en su República Dominicana natal. Lo que sucedió fue que el streamer no llegó a conseguir a tiempo los permisos adecuados para poder viajar y es por eso que no estará presente en el gran evento.

Will iba a participar en la modalidad incluida para este año conocida como El Rey de la Pista, la cual iba a constar de 10 boxeadores ingresando al ring de manera aleatoria, teniendo un combate de un minuto contra un solo rival. Finalizados los 60 segundos, los jueces iban a decidir quien había entregado el mejor nivel como para quedarse y recibir al próximo retador. La victoria por nocaut también es válida.

Ahora, con la baja del dominicano, es muy probable que el evento se haga simplemente con la ausencia de Will y que no se busque un reemplazo de último momento, aunque, al no existir ninguna confirmación oficial por parte de la organización, no se debe dar nada por descartado.

Después de la confirmación del propio Ibai, quien contó que habló hasta con el Presidente de su país para intentar facilitar el acceso de Will, fue el propio Angelo quien emitió un comunicado informándole a su comunidad que era lo que había sucedido.

El comunicado completo de Will de Los Futbolitos

“Quiero comunicarles, que, lamentablemente, no podré participar en La Velada del Año IV. A pesar de mi gran entusiasmo y deseo de formar parte de este increíble evento, no pude obtener la visa Schengen necesaria para ingresar a España.

Agradezco profundamente a la organización y, especialmente, a Ibai por la invitación y la oportunidad. Me siento muy apenado por esta situación y quiero pedir disculpas a todos los seguidores y a la comunidad por no poder estar presente.

Deseo la mejor de las suertes a todos los peleadores y estoy seguro de que será un evento histórico. Estaré disfrutando de cada momento desde casa”.

