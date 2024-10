Falta menos, uno de los combates más esperados del año 2024 está a punto de llegar. Los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se verán las caras este sábado 12 de octubre en Arabia Saudita buscando un ganador que se haga dueño de los títulos unificados de los semipesados. En este combate, Canelo Álvarez tendrá los ojos bien abiertos porque en acción estará el único boxeador con el que verdaderamente le interesa pelear.

Saúl culminó un gran 2024 con su última victoria en septiembre ante Edgar Berlanga y desde entonces ya se está pensando en la siguiente presentación del campeón de los supermedianos, la cual llegaría en mayo de 2025.

En este contexto, que Canelo quiera pelear contra alguien en específico le da un valor agregado a la situación, ya que cualquiera se quisiera subir al ring con el mexicano. La realidad es que en 2022, cuando Saúl subió de división y abandonó la 168 libras para mudarse a la 175 y perdió de manera contundente ante Bivol, una espina se clavó en el orgullo de Álvarez. Desde entonces, parece que su intención es tener esa revancha que los amantes del boxeo sueñan con ver.

Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se vieron las caras en 2022 y ganó el ruso por decisión unánime. (IMAGO)

Canelo Álvarez explicó por qué quiere una revancha con Dmitry Bivol

En primera medida, Canelo se encargó de explicar en algún momento que ante Bivol no estuvo en sus máximas condiciones y que eso fue un limitante para desarrollarse por completo dentro del cuadrilátero, por lo que el público no pudo observar su mejor versión. “Es posible la revancha. Es la única pelea que haría una vez más en las 175 libras. Me faltó todo. Yo peleé a un 50% por cosas mías. No estoy poniendo excusas ni mucho menos, son cosas que pasaron, pero me encantaría volver a hacerlo”, expresó Saúl en su momento en el podcast Pound 4 Pound Show.

Para Bivol será clave lo que pase este sábado ante Beterbiev, ya que si gana suena complicado que exponga su cinturones ante Canelo, teniendo en cuenta que en la misma división hay otros pugilistas de gran élite, como lo puede ser hasta el propio David Benavidez. Si pierde y se queda sin cinturones la cosa sería distinta, pero aún así el escenario queda abierto para todo aunque Dmitry salga o no con la mano en alto.

