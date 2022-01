Aunque el análisis pueda sonarle antipático, Roger Gutiérrez es visto como el campeón mundial más destronable en una división de peso súper pluma en la que también reinan peleadores de la talla de Kenichi Ogawa, Oscar Valdez y Shakur Stevenson, estos dos últimos listos para unificar cinturones entre sí.

En venezolano de 26 años conquistó el título mundial Súper de la AMB venciendo en decisión unánime a René Alvarado el 2 de enero de 2021 en el American Airlines Center de Dallas; y lo conservó imponiéndose en la revancha ante el nicaragüense, también en decisión unánime, el último 14 de agosto en The Ford Center at The Star de Frisco.

Puede parecer extraño, pero en la que será la segunda defensa de ese cinturón Gutiérrez no es el favorito a quedarse con la victoria para las casas de apuestas, ya que ese privilegio, algo que también puede verse como una presión, es para el retador e invicto Chris Colbert, quien es campeón secundario del organismo y busca quedarse con el título principal teniendo en cuenta que la AMB quiere terminar 2022 con un solo campeón por división.

En la noche de este sábado se terminó de confirmar que Roger Gutiérrez, dueño de un récord profesional de 26 victorias, 3 derrotas y un empate; y Chris Colbert, con marca de 16 victorias sin empates ni derrotas; estarán enfrentándose el próximo 26 de febrero en el Cosmopolitan de Las Vegas.

Chris Colbert es una de las nuevas sensaciones de la división de peso súper pluma y está llamado a convertirse en una auténtica estrella por la siempre eficaz combinación para el boxeo de talento y carisma. En su última presentación viene de derrotar en decisión unánime a Tugstsogt Nyambayar, el 3 de julio de 2021 en el Dignity Health Sports Park de Carson.