Después de que el CMB ordenara la pelea entre Shakur Stevenson y William el Camarón Zepeda, se generó un gran revuelo porque es la oportunidad de ver a un gran prospecto mexicano contra uno de los mejores de la actualidad. Es cierto que el estadounidense recibe cientos o miles de críticas cada vez que se sube el ring por las presentaciones que da, pero aún así no deja de ser un campeón invicto que tiene un récord de 22-0 al que todos le quieren ganar y hasta ahora nadie ha podido.

En esa línea van los detractores de Shakur, quienes argumentan que el campeón olímpico todavía no se ha enfrentado con alguien que lo ponga verdaderamente en apuros. Tras su última victoria del 6 de Julio ante el alemán Artem Harutyunyan, el propio Shakur reconoció que estaba en sus planes enfrentar a Gervonta Davis, pero claro, el de Baltimore ya tiene otros compromisos pendientes y hasta, tal vez, mucho más esperados que el que puede significarle enfrentar a Stevenson.

De esta manera, sin un rival posible a la vista, fue el CMB quien ordenó que el próximo contendiente a la corona que tiene el campeón de los ligeros del Consejo Mundial de Boxeo debía ser Zepeda, promocionado por Óscar de la Hoya.

¿Qué se dijeron Óscar de la Hoya y Shakur Stevenson?

Justamente la leyenda mexicana fue la que se encargó de soltar: “Shakur Stevenson, debo decirte que eres un gran peleador y tienes un gran talento, pero no eres el indicado para mi. Sinceramente, no voy a poder promover a alguien cuando dice que no pelea para el público. Te deseo mucha suerte y grandes éxitos”.

Esto, por supuesto, generó controversia y fue el propio campeón el que salió a tomar la palabra y dijo de manera textual: “Está bien, Óscar de la Hoya, lo superarás. No sabía que hubiera mexicanos cobardes, porque todos los que conozco tienen bien puestos sus cojones. Te saludo desde aquí”.

Shakur ya reconocido la valía de Zepeda y no tiene ningún problema en enfrentarlo, de hecho puede ser un desafío para él para permitirle pelear con alguno de los tantos rivales que los fanáticos desean ponerle en su camino.

Aún está todo muy frío y ni siquiera se habla de una fecha para ese combate, pero lo que sí está claro es que en caso de que se dé, sería espectacular teniendo en cuenta el estilo de uno y otro. Zepeda es un pugilista que no quiere perder el tiempo. que busca a sus rivales y así lo marcan sus números con 31 victorias y 27 antes del campanazo final. Por su parte, Shakur es un tiempista y no elige meterse demasiado en el golpe por golpe, sino más bien manejar los combates a su ritmo y terminar desgastando sus rivales al punto de que la victoria sea, tal vez, aburrida pero indiscutida.

De esta manera, está todo listo para aguardar las novedades en las próximas semanas porque la orden del CMB llegó, el deseo de Shakur de enfrentar a Zepeda está y el propio Camarón también tiene la oportunidad de retar a un gran campeón. Aquí el que tomó la palabra y descolocó a todos fue de la Hoya, por lo que serán cruciales los próximos encuentros para determinar cual es el avance concreto en la organización de esta pelea que muchos llevan esperando hace tiempo.

