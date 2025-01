Vinícius Jr. es de los jugadores que más enojo despierta. El brasileño provoca, es provocado de manera constante y en esta oportunidad recibió un durísimo comentario por parte de alguien que ya supo enfrentarse cara a cara con el brasileño. Un jugador de la selección argentina afirmó que no tendría problemas en intercambiar golpes de puño y le puso tiempo límite a la pelea.

Pablo Maffeo, jugador del Mallorca que fue convocado en una oportunidad por el entrenador Lionel Scaloni, no tuvo la oportunidad de debutar oficialmente, pero manifestó sentirse más argentino que cualquier otra cosa y eso le agrega un grado más de rivalidad por el clásico Argentina – Brasil.

A Maffeo le plantearon la posibilidad de realizar una pelea de boxeo con Vinícius. Esto está muy de moda, ya que en distintos tipos de eventos se han acercado al pugilismo personajes que no tienen relación alguna con el cuadrilátero. Entonces imaginando este escenario, Pablo no dudó y fue contundente con su afirmación.

La predicción de Pablo Maffeo sobre una pelea con Vinícius Jr.

“Es un mundo aparte, una vida de ficción, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Yo creo que ganaría, no tengo ninguna duda, le noquearía en 10 segundos”, comenzó diciendo Maffeo a Indómitos TV.

Y además, agregó: “A día de hoy bastantes aficiones tienen ese pique con el Madrid. Creo que un poco va por ahí. Lo bueno del Mallorca es que es muy familiar, entonces si nos tocan a uno nos tocan a todos”.

Otro tema polémico está relacionado con el racismo que sufre Vinícius en distintas partes de España. El extremo está llevando adelante una lucha fuerte contra la discriminación, pero Maffeo sostuvo que, según su parecer, el país no tiene signos marcados de racismo, que se trata de personas aisladas que van en contra del respeto que muestra la mayoría.

“No creo que España sea un país racista. En los equipos de futbol hay jugadores de todas las nacionalidades, hay de todo. Obviamente, como en todos lados, hay cuatro tontos que sí lo son, pero eso en todos lados. Eso no se va a extinguir, desgraciadamente. No creo que Vinicius busqué victimizarse con eso, a él le afecta, no es agradable. Si voy a África y a mí me llaman blanquito de mierda me afectaría”, expresó.